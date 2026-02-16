Obavijesti

News

Komentari 2
NA ŠETNICI

Uz prijetnju pištoljem opljačkali dvojicu maloljetnika u Poreču: Policija traga za počiniteljima

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Uz prijetnju pištoljem opljačkali dvojicu maloljetnika u Poreču: Policija traga za počiniteljima
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Oštećeni su za nekoliko desetaka eura. Nema ozlijeđenih

Admiral

Porečka policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih počinitelja koji su na Valentinovo opljačkali dvoje maloljetnika u središtu grada.

Razbojništvo se dogodilo oko 19 sati na Šetalištu Antona Ninija Štifanića u Poreču. Prema informacijama iz Policijske uprave istarske, napadači su uz prijetnju pištoljem i zasad neutvrđenim alatom od maloljetnika otuđili novac i poklone.

Oštećeni su za nekoliko desetaka eura, a srećom u incidentu nitko nije ozlijeđen.

PROMO Uz premijeru predstave nove kazališne družine „San, san“ u Poreču
Uz premijeru predstave nove kazališne družine „San, san“ u Poreču

Iz policije su potvrdili da provode sve potrebne mjere i radnje kako bi što prije identificirali i pronašli počinitelje te ih priveli pravdi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026