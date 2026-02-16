Oštećeni su za nekoliko desetaka eura. Nema ozlijeđenih
NA ŠETNICI
Uz prijetnju pištoljem opljačkali dvojicu maloljetnika u Poreču: Policija traga za počiniteljima
Porečka policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih počinitelja koji su na Valentinovo opljačkali dvoje maloljetnika u središtu grada.
Razbojništvo se dogodilo oko 19 sati na Šetalištu Antona Ninija Štifanića u Poreču. Prema informacijama iz Policijske uprave istarske, napadači su uz prijetnju pištoljem i zasad neutvrđenim alatom od maloljetnika otuđili novac i poklone.
Oštećeni su za nekoliko desetaka eura, a srećom u incidentu nitko nije ozlijeđen.
Iz policije su potvrdili da provode sve potrebne mjere i radnje kako bi što prije identificirali i pronašli počinitelje te ih priveli pravdi.
