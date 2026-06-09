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NEVJEROJATNO

VAN SVAKE PAMETI! Pogledajte što mladi rade na romobilima u Osijeku. Policija ima snimku

Piše Iva Tomas,
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VAN SVAKE PAMETI! Pogledajte što mladi rade na romobilima u Osijeku. Policija ima snimku
Foto: Tik Tok

Crne statistike na cestama nikad nisu bile gore, a kazne su, na koncu, preblage za ovakva nenormalna ponašanja - rekao nam je čitatelj

Divljanje romobilima postaje sve veći problem na hrvatskim cestama. Na to isto upozorava i jedan naš čitatelj, koji nam je poslao snimku brze vožnje romobilom po Trpimirovoj ulici u Osijeku.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Opasna vožnja romobilima u Osijeku VIDEO
Opasna vožnja romobilima u Osijeku | Video: čitatelj/24sata

- Ovaj video, koji predstavlja suicidalnu misiju na Trpimirovoj (jednoj od većih prometnica u Osijeku), a kojim se autori još javno diče, u najmanju je ruku van svake pameti. Crne statistike na cestama nikad nisu bile gore, a kazne su, na koncu, preblage za ovakva nenormalna ponašanja - rekao nam je čitatelj.

Upit smo poslali i policiji, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

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