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Vance: Imigracija je kriva za strašno nasilje u Francuskoj

Piše HINA,
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Vance: Imigracija je kriva za strašno nasilje u Francuskoj
Foto: Kevin Lamarque
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Vance je na društvenim mrežama upozorio da bi situacija u Francuskoj mogla biti upozorenje za Sjedinjene Američke Države, gdje se suočavaju s nadolazećim izborima

Američki potpredsjednik JD Vance u subotu je ocijenio da je imigracija odgovorna za nasilje koje je izbilo na prosvjedima u Francuskoj te optužio oporbene demokrate da žele isti „scenarij” za Sjedinjene Američke Države.

- Zapadni progresivci uvezli su treći svijet u Francusku i druge zemlje u ime raznolikosti i suosjećanja. Zanemarili su temeljna pitanja asimilacije i kompatibilnosti. Upozoravali su ih da će završiti ovako, ali nisu slušali - napisao je na društvenoj mreži X.

- Molim se da Francuska, prekrasna zemlja s divnim stanovništvom, zaustavi ovo ludilo prije nego što izgori još spomenika - napisao je republikanski političar komentirajući videosnimku koja prikazuje požar u zgradi gradske vijećnice u Limogesu.

JD Vance, kojeg se smatra mogućim kandidatom na predsjedničkim izborima 2028. godine, povezao je situaciju u Francuskoj s izborima za Kongres koji će se održati 3. studenoga, uoči kojih republikanci ne stoje dobro.

Police clash with protesters during demonstration in Paris Fire in Limoges city hall amid protests in France Police clash with protesters during demonstration in Paris
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- Nadam se da Amerikanci obraćaju pozornost. To je budućnost koju demokratski zastupnici žele za našu zemlju - dodao je potpredsjednik.

Taj 42-godišnji konzervativac često kritizira europske imigracijske politike, koje smatra previše popustljivima. Francuske snage reda uhitile su 1200 ljudi tijekom nasilja koje je izbilo na prosvjedima održanih diljem zemlje u subotu, objavio je premijer Sébastien Lecornu, dodajući da je ozlijeđeno 150 policajaca i pripadnika žandarmerije. 

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