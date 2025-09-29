Obavijesti

ZAOKRET U POLITICI

Vance: SAD razmatra isporuku raketa Tomahawk Ukrajini

Piše HINA,
Foto: Alex Brandon/REUTERS

Keith Kellogg, posebni američki izaslanik za Ukrajinu, otkrio je da je Trump natuknuo da bi Kijevu sad moglo biti dopušteno izvoditi napade dugog dosega unutar Rusije

Sjedinjene Države razmatraju ukrajinski zahtjev za isporukom raketa Tomahawk, rekao je u nedjelju američki potpredsjednik J.D. Vance. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij zatražio je od Washingtona da proda te rakete europskim državama koje bi ih potom proslijedile Ukrajini.

Vance je za Fox News rekao da će američki predsjednik Donald Trump donijeti „konačnu odluku” hoće li dopustiti takav dogovor.

„Svakako razmatramo nekoliko zahtjeva Europljana”, rekao je Vance.

Rakete Tomahawk imaju domet do 2,5 tisuća kilometara, što znači da bi u ukrajinskim rukama one mogle doseći i Moskvu. Rusija bi davanje tog naoružanja Kijevu smatrala eskalacijom rata, piše Reuters.

Trump je u prošlosti odbacio ukrajinske zahtjeve za raketama dugog dometa, no u međuvremenu je postao frustriran odbijanjem ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi rat.

Keith Kellogg, posebni američki izaslanik za Ukrajinu, otkrio je da je Trump natuknuo da bi Kijevu sad moglo biti dopušteno izvoditi napade dugog dosega unutar Rusije.

„Čitajući što je rekao Trump, kao i što je rekao potpredsjednik Vance, odgovor je 'da'. Koristite tu sposobnost da udarate duboko. Ne postoje utočišta”, rekao je Kellogg u nedjelju za Fox News. 

