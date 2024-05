Vandal oskvrnuo 15 grobnica u Zagrebu:' Kao da sotone rade'

Zagrebačka policija je izvijestila kako je nepoznati počinitelj u Dubravi, Aleje tišine, na gradskom groblju Miroševac, oštetio 15 obiteljskih grobnica. Oštećeno je 15 grobnica, vandali su ploče teške i do 300 kilograma pokušavali otvoriti najvjerojatnije polugom.

- Naša sugrađanka i posjetiteljica groblja je primijetila određene vandalske aktivnosti na grobu i prijavila našoj upravi i nakon toga je počela suradnja s Policijskom upravom zagrebačkom - rekao je direktor sigurnosti Zagrebačkog holdinga Alen Ostojić za RTL.

Očevid je policija obavila u utorak, a istraga je u tijeku.

- Zaštitarska služba je tu od 0 do 24 sata, videonadzor također postoji i one su dostavljene nadležnim službama Policijske uprave zagrebačke - kaže Ostojić.

- Da se naši mrtvi diraju na taj način, to baš ne znam. Da hrvatski narod može raditi to me sablažnjava, što da drugo kažem - rekla je Branka Vukojević.

- Dobro je, nisu oštećeni. Bez riječi sam, to kao da sotone rade - rekao je Dragutin Budak.

Videonadzor se nalazi samo na glavnom ulazu.

- Osuđujem ovakav čin. Vjerujem da će se vrlo brzo počinitelj utvrditi i biti kažnjen. Imam saznanje da će počinitelj brzo biti ulovljen - rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Policija još nema saznanja da je iz grobnica nešto ukradeno.