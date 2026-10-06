Vandali ukrali kilometar kabela na željezničkoj pruzi blizu Požege: Evo što kažu iz HŽ-a

Nepoznati počinitelj je u razdoblju od 2. do 5. listopada na željezničkoj pruzi na relaciji Požega-Velika presjekao i otuđio više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava.

Iz HŽ infrastruktrue su nam kazali kako je u krađi na dionici pruge Požega - Velika otuđeno oko 1000 metara kabela koji služi za telekomunikacijsku vezu između dvaju kolodvora. Procijenjena materijalna šteta iznosi oko 5500 eura.

- Kašnjenja vlakova zbog toga događaja nema jer prometno osoblje može komunikaciju ostvarivati putem rezervnih sredstava sporazumijevanja, odnosno javne telefonske mreže. Krađom nisu oštećeni dijelovi signalno-sigurnosnog uređaja te sigurnost prometa, putnika i djelatnika nije ugrožena. U kontaktu smo s Policijskom upravom požeško-slavonskom, te na osnovu dogovora s njima planiramo zamjenu kabela - kazali su.

- Kako bi spriječila krađe željezničke imovine i doprinijela bržem otkrivanju počinitelja, HŽ Infrastruktura surađuje s policijom te provodi češće obilaske pruge - dodaju.