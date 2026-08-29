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SPORNE BOJE?

VANDALIZAM O stupićima u Zagrebu ne staje rasprava: Kome smetaju? Pogledajte ih

Piše Veronika Miloševski,
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VANDALIZAM O stupićima u Zagrebu ne staje rasprava: Kome smetaju? Pogledajte ih
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Zabgreb: Vandali obojali stupiće kod osnovne škole | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Umjesto šarenih boja, stupići sada su u različitim nijansama plave. Postavljeni su početkom tjedna. Ubrzo su izazvali rasprave na društvenim mrežama, gdje su ih neki povezivali s LGBT tematikom

Preko noći su prebojani šareni prometni stupići u obliku drvenih bojica ispred OŠ Augusta Harambašića u Zagrebu. Stupići se nalaze uz pješački prijelaz na križanju Štoosove i Harambašićeve ulice, kojim svakodnevno prolaze školarci.

Zabgreb: Vandali obojali stupiće kod osnovne škole
Zabgreb: Vandali obojali stupiće kod osnovne škole | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Umjesto šarenih boja, stupići sada su u različitim nijansama plave. Postavljeni su početkom tjedna, a ubrzo su izazvali rasprave na društvenim mrežama, gdje su ih neki povezivali s duginim bojama i LGBT tematikom.

Na stupiće je reagirala i bivša gradska zastupnica Gordana Rusak, koja je na Facebooku objavila njihovu fotografiju i napisala: "Ljudi moji, uštipnite me, mora da sanjam. A ako ne sanjam, ovo na križanju Štoosove i Harambašićeve dajte me prosvijetlite. Kaj je ovo?" Dan nakon njezine objave stupići su prebojani.

Zabgreb: Vandali obojali stupiće kod osnovne škole
Zabgreb: Vandali obojali stupiće kod osnovne škole | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Slični šareni stupići postavljeni su i kod OŠ Stenjevec, a njihova je svrha zaštititi nogostup i pješački prijelaz, povećati vidljivost te spriječiti nepropisno zaustavljanje i parkiranje.

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