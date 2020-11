Vanđelić o obnovi Zagreba: 'Svi troškovi bit će transparentni'

Na pitanje što će biti prioriteti i na što će ići veći dio novca, Vanđelić je rekao da će javne objekte obnavljati vlastiti osnivači, a što se tiče privatnog segmenta, procjenjuje da je riječ o 6500 zgrada

<p><strong>Damir Vanđelić</strong>, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, slovi za jednog od najboljih hrvatskih menadžera. Vanđelić je rekao kako je trebao biti samo jedan od suradnika, ali da su ga zamolili da bude upravo na čelu projekta jer je za to kompetentan. </p><p>- Ovo je izrazito kompleksan projekt i kako potresa nije bilo 120 godina zapravo je teško naći nekoga tko bi se s time znao nositi. Ovo jest određeni izazov i zato sam se toga primio, a najvažniji zadatak od svega je to ispravno postaviti. Kako gledate na to da osam mjeseci nakon potresa ova zgrada i dalje ovako izgleda? Jesu li se po vama stvari u gradu već trebale početi događati, je li obnova već trebala krenuti? Trebali su tjedni da se šuta s gradskih ulica makne - rekao je Vanđelić u<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3925494/veliki-intervju-covjek-koji-je-na-celu-projekta-od-42-milijarde-kuna-otkriva-sto-je-naucio-u-logoru-zasto-je-pristao-biti-u-vladi/" target="_blank"> RTL-u Danas</a></p><p>Na pitanje što će biti prioriteti i na što će ići veći dio novca, Vanđelić je rekao da će javne objekte obnavljati vlastiti osnivači, a što se tiče privatnog segmenta, procjenjuje da je riječ o 6500 zgrada i za to je nadležan Fond koji bi trebao "osigurati provođenje odluka koje donosi Ministarstvo". </p><p>- Dakle, sistem je - zahtjev građana, odluka Ministarstva, provođenje Fond - objasnio je. </p><p>- Mi ovdje govorimo o stručnim poslovima koji su vrlo konkretni. Mislim da i Ministarstvo i Fond i Zavodi će u tom segmentu biti vrlo razvidno tko koči koji posao. I onda će i građanima i vama iz medija biti vrlo jednostavno za razlučiti tko je taj koji posao zaustavlja. To su stručni poslovi, tu nema velikog prostora za manipulacije - rekao je. </p><p>Vanđelić je dodao kako misli da bi trebalo stalno komunicirati s medijima. </p><p>- Moja intencija je da svi troškovi Fonda budu potpuno razvidni, dakle neće biti niti jednog troška za koji vi nećete znati, niti jednog ugovora kojeg vi nećete moći vidjeti - rekao je. </p><p>Na pitanje kako je doživio to što se u Saboru u raspravi spominjalo njegovo ime zbog Zakona o lokalnim izborima i nazivalo ga Lex Vanđelić, on kaže: </p><p>- Očito netko ima politički strah od mene. U ovom trenu on nije opravdan, nitko ne mora biti ugrožen, ja se bavim Fondom.</p><p>Dodao je i kako trenutno nema ambicije kandidirati se za gradonačelnika Zagreba te da ne vidi mogućnost da se takva situacija izrodi. </p>