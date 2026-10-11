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Vanđelić opet okuplja 'treći put': HDZ upravo na takve računa da sakate oporbu!

Piše Tomislav Klauški,
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Vanđelić opet okuplja 'treći put': HDZ upravo na takve računa da sakate oporbu!
Rijeka: Damir Van?eli? sa suradnicima na Korzu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Čemu služi taj famozni politički centar u Hrvatskoj? Čemu služe nezavisne liste, centrističke opcije, građanski savezi? Služe rasipanju antihadezeovih, oporbenih glasova na više opcija kako bi pomogli HDZ-u

Svi su oni protiv HDZ-a. Naravno da su protiv HDZ-a. I trgovačka koalicija HSS-a i HSLS-a bila je protiv HDZ-a. I Most je bio protiv HDZ-a, i to čak dvaput. Svaki dosad viđeni politički “treći put” nastupao je protiv HDZ-a. Svaki saborski žetončić dokopao se Hrvatskog sabora na platformi borbe protiv HDZ-a. Pa su opet svi nekako pronašli svoj put do naručja HDZ-a. Čak je i najnoviji koalicijski partner, famozni Domovinski pokret, bio najžešći i najgorljiviji protiv HDZ-a. Sve dok se nisu s HDZ-om domogli vlasti. I Damir Vanđelić, lider stranke Republika te inicijator najnovijeg okupljanja centrističkih stranaka i tzv. trećeg puta, govori sve što treba reći protiv HDZ-a.

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