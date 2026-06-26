Vapaj iz Venezuele: 'Čujemo preživjele pod ruševinama, ali nemamo kako im pomoći...'

"Nažalost, primili smo otprilike 235 pacijenata koji su stigli bez vitalnih znakova ili su umrli po dolasku u naše zdravstvene ustanove", rekao je ministar zdravstva Carlos Alvarado za državnu televiziju. Među poginulima su dva Španjolca, Portugalac, dva Brazilca, jedan Talijan-Venezuelac i dva kineska državljanina. Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova također je u petak ujutro izvijestilo da se 80 Španjolaca još uvijek vodi kao nestalo. U potresu je ozlijeđeno i najmanje 4300 ljudi diljem zemlje, kazao je ministar.

Sravnjene zgrade, brda ruševina pod kojima uznemirene obitelji pokušavaju pronaći nestale voljene osobe: u epicentru potresa, novinari AFP-a svjedočili su prizorima razornog razaranja, što je izazvalo strah od puno većeg broja žrtava.

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Pokretanje videa... VIDEO Zračne snimke razaranja diljem La Guaire nakon smrtonosnih potresa | Video: 24sata/reuters

Najteže pogođeno područje je La Guaira, sjeverno od glavnog grada Caracasa, gdje se nalaze oštećena međunarodna zračna luka Maiquetia, koja je zatvorena, i obalni grad Catia la Mar, gdje se urušilo nekoliko zgrada.

Glasovi iz groba

Svjedok Antonio Bermudez kazao je da "postoji mjesto gdje mlada žena po imenu Jennifer, s jedanaestog kata, razgovara sa mnom". "Ali nemamo alata, nemamo načina da joj pomognemo" da je izvučemo iz ruševina, objašnjava.

Na društvenim mrežama, videozapisi prikazuju jezive scene glasova koji se čine kao da su iz groba, očajnički krici onih živih zakopanih, koji pozivaju u pomoć.

Lisbeth Vazquez, 37, ispričala je za AFP kako je njezina obitelj jedva pobjegla kroz prozore svoje stambene zgrade dok je "potpuno tonula" u zemlju. "Bilo je zastrašujuće", rekla je. "Susjedi na donjim katovima su zatrpani; pokušavamo ih izvući."

„Nemamo ništa više. Ništa, čak ni snage ni hrabrosti da se vratimo tamo“, uzdahnuo je Larry Rojas (49), stojeći pred hrpom ruševina pod kojima su pokopani njegovi voljeni.

Foto: Leonardo Fernandez Viloria

„Trebamo da ljudi dođu i pomognu. Ovdje je od sinoć zarobljena djevojčica. Možemo je izvući, treba nam bager“, plakala je očajna Dani Rizo (48), još jedna stanarka zgrade.

Organizira se međunarodna pomoć. Sjedinjene Države obećale su „značajan“, „brz i učinkovit“ odgovor, prema riječima državnog tajnika Marca Rubia. State Department također je najavio slanje spasilaca i isplatu 150 milijuna dolara pomoći. Američka vojska najavila je da će rasporediti ratne brodove, zrakoplove i helikoptere kako bi podržala napore spašavanja.

Brazil je najavio da će poslati pomoć svom susjedu. Isto su učinile i Kina, Indija, brojne europske i latinoameričke zemlje, pa čak i Iran, tradicionalni saveznik Caracasa, koji je opustošen ratom protiv Sjedinjenih Država i Izraela.

"Trese se"

Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje ubrzo nakon dvostrukog potresa magnitude 7,2 i 7,5, koji je pogodio Venezuelu u srijedu u 18:04 po lokalnom vremenu.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), potres magnitude 7,5 bio je najjači koji je pogodio Venezuelu od 1900. Venezuela je zemlja s gotovo 30 milijuna stanovnika čije je gospodarstvo godinama u krizi.

Prvi potres dogodio se na dubini od 21,9 km, oko 200 km zapadno od Caracasa. Uslijedio je drugi potres na dubini od 10 km, zabilježen 39 sekundi kasnije, 45 km dalje, a zatim i dvadesetak naknadnih potresa, naveo je USGS.

U glavnom gradu, gdje su se brojne zgrade srušile, ulice su prekrivene razbijenim staklom, a mnogi ljudi proveli su noć na otvorenom, često u svojim automobilima, drhteći od svakog naknadnog potresa.

Razrušena područja su i opljačkana. U Catia la Maru, muškarci i žene izašli su noseći vrećice s hranom iz djelomično izgorjele trgovine, primijetili su novinari AFP-a.

Foto: MAXWELL BRICENO

Prijavljeni su nestanci struje, a ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello rekao je da je naredio isključivanje opskrbe plinom kako bi se "spriječile bilo kakve nesreće".

Tijekom dana promet je bio gust jer su mnogi stanovnici Caracasa tražili utočište dalje od ugroženih zgrada.

"Trese se, trese se upravo sada", vikali su ljudi okupljeni oko zgrade koja se već srušila, dok se zbivalo jedno od naknadnih podrhtavanja tla.

„Čak i prije ovih potresa, gotovo osam milijuna ljudi u Venezueli trebalo je humanitarnu pomoć“, podsjetio je podtajnik UN-a za humanitarna pitanja Tom Fletcher.

Dok je međunarodna zračna luka Maiquetia zatvorena zbog „ozbiljne štete na infrastrukturi“, Caracas će, prema riječima privremene predsjednice Rodriguez, moći koristiti vojnu zračnu luku La Carlota, smještenu u području glavnog grada, za međunarodnu pomoć.