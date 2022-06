Varaždin: Dogovoreni cestovni projekti vrijedni 172 milijuna kn

Hrvatske ceste u Varaždinskoj županiji provode projekte vrijedne 172 milijuna kuna među kojima je izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa, a gradilište je u utorak obišao ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao i novoizgrađeni most u Tuhovcu kod Varaždinskih Toplica.

Uoči obilaska terena, Butković je u Varaždinu održao sastanak s varaždinskim županom Anđelkom Stričakom i njegovim suradnicima, gradonačelnikom Varaždina Nevenom Bosiljem te drugim načelnicima, gradonačelnicima i predstavnicima općinama, a razgovaralo se o strateškim cestovnima projektima važnim za Varaždinsku županiju.

"To je izgradnja brze ceste Varaždin – Ivanec - Krapina za čiju će prvu fazu, od Varaždina do Tužnog u rujnu biti raspisan natječaj. Projektna dokumentacija je pri kraju tako da ćemo do kraja godine pokušati dogovoriti taj prvi dio, oko 250 milijuna kuna, i krenuti s tim velikim projektom”, rekao je Butković.

Župan Stričak kazao je da će Hrvatske ceste u ovoj godini na području Varaždinske županije imati desetak investicija, među kojima su istočna obilaznica Varaždina i obilaznica Hraščica – Petrijanec.

"Na taj ćemo način izgraditi mrežu brzih cesta i učiniti promet na našem prostoru daleko protočnijim i sigurnijim", rekao je Stričak.

Prilikom obilaska radilišta u Novom Marofu Butković je naglasio kako je riječ o najznačajnijem cestovno-infrastrukturnom projektu u županiji vrijednom 105 milijuna kuna bez PDV-a.

"Radovi idu dobro i do kraja godine, odnosno početkom 2023., u ugovornom roku ćemo završiti", kazao je ministar.

Novomarofski gradonačelnik Siniša Jenkač istaknuo je da cestom D3 koju će zamijeniti ova obilaznica dnevno prometuje oko 8.500 vozila te da će nova cesta uvelike rasteretiti promet, ali i povećati gospodarske mogućnosti.

Ministar Butković obišao je i novoizgrađeni most u Tuhovcu, a toplička gradonačelnica Dragica Ratković istaknula je da je stari most bio jedna od najkritičnijih prometnih točaka na području grada.

Govoreći o trenutno najznačajnijim investicijama, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić je istaknuo da su to, osim obilaznice Novog Marofa, zahvati na državnoj cesti D24 Paka – Breznički Hum, rotor Motičnjak kod Varaždina te daljnji nastavak ceste od Brezničkog Huma prema Breznici.

Ministar Butković je između ostalog kazao kako nema govora o promjeni imena Pelješkog mosta.

„To je ime koje je službeno i kako sada stvari stoje, Pelješki most, odnosno Most Pelješac ostaje, već su i ploče postavljene na pristupu mostu", rekao je Butković.

Otvorenje mosta s dijelom pristupnih cesta najavio je za 26. srpnja.

