Obavijesti

News

Komentari 1
NA DANAŠNJI DAN

Varaždin je gorio, a Simon & Garfunkel pjevali su pred pola milijuna ljudi u Central Parku

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin je gorio, a Simon & Garfunkel pjevali su pred pola milijuna ljudi u Central Parku

19. rujna obilježen je dramatičnim događajima u Hrvatskoj 1991., ali i koncertom Simona & Garfunkela te otkrićem najstarije europske mumije. Saznajte što se sve dogodilo na ovaj dan kroz povijest!

Petak je, 19. rujna 2025., a povijest nam danas nudi pravi koktel uzbuđenja, suza i spektakla!

Prije točno 34 godine, 1991., Hrvatska je gorjela – doslovno! Varaždin je ponovno bio pod napadom JNA, dok su hrabri branitelji u Slavonskom Brodu probijali obruč oko Vukovara. No, prava drama odvijala se i u Gospiću, gdje su naši branitelji osvojili vojarnu JNA i spriječili pad grada u ruke pobunjenih Srba. U isto vrijeme, JNA je s 20.000 vojnika zauzela Dubravsku visoravan u BiH. 

Na kulturnoj sceni, prisjećamo se velikana: na današnji dan rođeni su pjesnik Mate Meršić Miloradić (1850.) i književnik Josip Pupačić (1928.), dok su nas napustili Vilim Korajac, jedan od najduhovitijih hrvatskih pripovjedača (1899.), skladatelj Branko Mihaljević – autor legendarnog "Zeke i potočića" (2005.) i književni teoretičar Vlatko Pavletić (2007.).

A što se događalo u svijetu? Prije 91 godinu, 1934., uhićen je Bruno Hauptmann, otmičar sina slavnog Charlesa Lindbergha, što je bio pravi zločin stoljeća! Godine 1957. izvedena je prva podzemna nuklearna eksplozija blizu Las Vegasa – srećom, nije bilo blackjacka u blizini.

Za ljubitelje glazbe, 1981. Simon & Garfunkel su održali legendarni koncert u Central Parku pred pola milijuna ljudi! Zamislite samo energiju na tom travnjaku!

Da ne zaboravimo, 1991. na granici Austrije i Italije otkriven je Ötzi – najstarija prirodno sačuvana europska mumija, stara čak 5300 godina. Tko zna, možda je i on bio na nekom koncertu u svoje vrijeme!

A tko danas slavi rođendan?

Atletičar Emil Zatopek, glumac Jeremy Irons, manekenka Twiggy i švedska ljepotica Victoria Silvstedt. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...
DRAMA NA A3 Ostao zarobljen u kamionu nakon teškog sudara!
FOTO

DRAMA NA A3 Ostao zarobljen u kamionu nakon teškog sudara!

Na teren su pozvali i policiju te im dojavili o zarobljenom muškarcu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025