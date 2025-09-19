Varaždin je gorio, a Simon & Garfunkel pjevali su pred pola milijuna ljudi u Central Parku

Petak je, 19. rujna 2025., a povijest nam danas nudi pravi koktel uzbuđenja, suza i spektakla!

Prije točno 34 godine, 1991., Hrvatska je gorjela – doslovno! Varaždin je ponovno bio pod napadom JNA, dok su hrabri branitelji u Slavonskom Brodu probijali obruč oko Vukovara. No, prava drama odvijala se i u Gospiću, gdje su naši branitelji osvojili vojarnu JNA i spriječili pad grada u ruke pobunjenih Srba. U isto vrijeme, JNA je s 20.000 vojnika zauzela Dubravsku visoravan u BiH.

Na kulturnoj sceni, prisjećamo se velikana: na današnji dan rođeni su pjesnik Mate Meršić Miloradić (1850.) i književnik Josip Pupačić (1928.), dok su nas napustili Vilim Korajac, jedan od najduhovitijih hrvatskih pripovjedača (1899.), skladatelj Branko Mihaljević – autor legendarnog "Zeke i potočića" (2005.) i književni teoretičar Vlatko Pavletić (2007.).

A što se događalo u svijetu? Prije 91 godinu, 1934., uhićen je Bruno Hauptmann, otmičar sina slavnog Charlesa Lindbergha, što je bio pravi zločin stoljeća! Godine 1957. izvedena je prva podzemna nuklearna eksplozija blizu Las Vegasa – srećom, nije bilo blackjacka u blizini.

Za ljubitelje glazbe, 1981. Simon & Garfunkel su održali legendarni koncert u Central Parku pred pola milijuna ljudi! Zamislite samo energiju na tom travnjaku!

Da ne zaboravimo, 1991. na granici Austrije i Italije otkriven je Ötzi – najstarija prirodno sačuvana europska mumija, stara čak 5300 godina. Tko zna, možda je i on bio na nekom koncertu u svoje vrijeme!

A tko danas slavi rođendan?

Atletičar Emil Zatopek, glumac Jeremy Irons, manekenka Twiggy i švedska ljepotica Victoria Silvstedt.

