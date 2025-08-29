Obavijesti

IZGUBIO RAVNOTEŽU

Varaždinac na biciklu s više od 3 promila! Pao i završio u bolnici

Prilikom pada se ozlijedio, a medicinsku pomoć pružili su mu je u Općoj bolnici Varaždin

Muškarac (57), biciklist, ozlijeđen je u prometnoj nesreći u četvrtak oko 20.40 sati u Varaždin Bregu. Imao je 3,11 promila, izgubio je ravnotežu i s biciklom pao. Vozio je na način kojim se umanjuje stabilnost, piše varaždinska policija.

KRAĐA U ZAGREBU Ulovili ga dok je krao po kući u Zagrebu pa otkrili da je pljačkao po kućama još od 2022. godine
Ulovili ga dok je krao po kući u Zagrebu pa otkrili da je pljačkao po kućama još od 2022. godine

Prilikom pada se ozlijedio, a medicinsku pomoć pružili su mu u Općoj bolnici Varaždin.

PRETJECANJE PREKO PUNE CRTE Preminuo mladi motociklist nakon teške nesreće u Sl. Brodu
Preminuo mladi motociklist nakon teške nesreće u Sl. Brodu

Težina ozljeda procijenit će se naknadno.

