IZGUBIO RAVNOTEŽU
Varaždinac na biciklu s više od 3 promila! Pao i završio u bolnici
Muškarac (57), biciklist, ozlijeđen je u prometnoj nesreći u četvrtak oko 20.40 sati u Varaždin Bregu. Imao je 3,11 promila, izgubio je ravnotežu i s biciklom pao. Vozio je na način kojim se umanjuje stabilnost, piše varaždinska policija.
Prilikom pada se ozlijedio, a medicinsku pomoć pružili su mu u Općoj bolnici Varaždin.
Težina ozljeda procijenit će se naknadno.
