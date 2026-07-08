Varaždinac povjerovao u AI zaradu pa ostao bez tisuća eura

Muškarac (64) s varaždinskog područja ostao je bez više tisuća eura nakon što je povjerovao nepoznatom pozivatelju koji ga je uvjerio da je umjetna inteligencija za njega ostvarila zaradu i nagovorio ga da instalira aplikaciju za udaljeni pristup mobitelu, izvijestila je u srijedu policija.

Muškarac je prijavio da ga je u utorak telefonom kontaktirala osoba koja se predstavila kao predstavnik poduzeća iz Zagreba te mu rekla da je umjetna inteligencija za njega zaradila nekoliko tisuća eura.

Budući da je prije nekog vremena ulagao novac putem jedne platforme, nije posumnjao u istinitost navoda pa je pozivatelju dao svoj IBAN te na mobitel instalirao aplikaciju. Naknadnom provjerom putem te aplikacije utvrdio je da je s njegova bankovnog računa na račune nepoznatih osoba prebačeno nekoliko tisuća eura.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljem, a građane pozivaju na oprez prilikom instaliranja aplikacija za udaljeni pristup računalima i mobilnim uređajima, osobito ako to od njih traže nepoznate osobe koje telefonom nude brzu zaradu ili slične pogodnosti.

- Prevaranti često zloupotrebljavaju ovaj program kako bi preuzeli kontrolu nad vašim mobitelom ili računalom te ukrali novac s bankovnih računa - poručuju iz Policijske uprave varaždinske.