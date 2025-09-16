Obavijesti

News

Komentari 0
JOŠ JEDNA INTERNETSKA KRAĐA

Varaždinka prodavala odjeću, kupac joj poslao poveznicu za uplatu: Ostala je bez novca

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždinka prodavala odjeću, kupac joj poslao poveznicu za uplatu: Ostala je bez novca
Foto: 123RF

Na poslanu poveznicu, žena je unijela podatke svoje bankovne kartice. Vjerovala je da će primiti uplatu za prodani predmet te je postupila prema uputama

Varaždinka (53) prodavala je odjevni predmet putem interneta, a navodni kupac joj je dostavio poveznicu putem koje je unijela svoje bankovne podatke. Ubrzo je uočila da je velika svota nestala s računa, piše varaždinska policija.

OBEĆAO JOJ 102.000 EURA Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...
Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...

Prema prijavi, objavila je oglas za prodaju, a s njom je u kontakt stupila nepoznata osoba, koja se predstavljala kao zainteresirani kupac. Na poslanu poveznicu, žena je unijela podatke svoje bankovne kartice. Vjerovala je da će primiti uplatu za prodani predmet te je postupila prema uputama.

PRIJAVIO POLICIJI Obećali mu zaradu na burzi, muškarac iz Zagorja ostao bez više desetaka tisuća eura
Obećali mu zaradu na burzi, muškarac iz Zagorja ostao bez više desetaka tisuća eura

Nakon toga, uočila je da je s njezina računa izvršeno više nedopuštenih transakcija u ukupnom iznosu od oko 800 eura. Policija poduzima mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025