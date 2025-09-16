Varaždinka prodavala odjeću, kupac joj poslao poveznicu za uplatu: Ostala je bez novca

Varaždinka (53) prodavala je odjevni predmet putem interneta, a navodni kupac joj je dostavio poveznicu putem koje je unijela svoje bankovne podatke. Ubrzo je uočila da je velika svota nestala s računa, piše varaždinska policija.

Prema prijavi, objavila je oglas za prodaju, a s njom je u kontakt stupila nepoznata osoba, koja se predstavljala kao zainteresirani kupac. Na poslanu poveznicu, žena je unijela podatke svoje bankovne kartice. Vjerovala je da će primiti uplatu za prodani predmet te je postupila prema uputama.

Nakon toga, uočila je da je s njezina računa izvršeno više nedopuštenih transakcija u ukupnom iznosu od oko 800 eura. Policija poduzima mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela.