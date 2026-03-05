Varaždinska županija dobila srebrnu oznaku Green Destinations za održivi turizam

Srebrnu oznaku preuzeli su župan Anđelko Stričak i direktor Turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ, nakon procesa evaluacije koji je obuhvatio kriterije održivosti te neovisnu terensku reviziju. Certifikat Green Destinations/QualityCoast potvrđuje izvrsnost u područjima poput očuvanja prirodne i kulturne baštine, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti te klimatskih politika, a ocjenjuju se i strategije upravljanja destinacijom u skladu s načelima održivog razvoja.

Župan Stričak istaknuo je kako je riječ o velikom međunarodnom priznanju za županiju i njezine stanovnike, koji svojim radom i odgovornim odnosom prema okolišu doprinose razvoju održivog turizma.

"Ova potvrda pokazuje da Varaždinska županija ide u dobrom smjeru - razvijamo turizam koji poštuje prostor u kojem živimo, čuva naše vrijednosti i istodobno stvara nove prilike za razvoj gospodarstva i kvalitetu života naših ljudi", rekao je Stričak.

Dodao je kako će županija nastaviti ulagati u održiva rješenja i projekte kako bi dodatno ojačala svoju prepoznatljivost kao turističke destinacije.

Direktor Mališ naglasio je kako je srebrna oznaka rezultat dugogodišnjeg sustavnog rada na razvoju održivog turizma, pri čemu je trebalo zadovoljiti niz zahtjevnih međunarodnih kriterija koji obuhvaćaju upravljanje destinacijom, očuvanje baštine i odgovorno korištenje resursa.

Certificiranje destinaciji donosi veću međunarodnu vidljivost, uvrštavanje u relevantne turističke vodiče te dodatno jačanje konkurentnosti na globalnom tržištu, uz poticanje razvoja ekoloških rješenja i održivih turističkih praksi.