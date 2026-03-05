Obavijesti

News

Komentari 0
Veliko priznanje u Berlinu

Varaždinska županija dobila srebrnu oznaku Green Destinations za održivi turizam

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždinska županija dobila srebrnu oznaku Green Destinations za održivi turizam
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varaždinska županija proglašena je Green Destinations regijom te joj je na najvećem svjetskom turističkom sajmu u Berlinu dodijeljena srebrna oznaka Green Destinations, međunarodno priznanje za održivo upravljanje turističkom destinacijom

Admiral

Srebrnu oznaku preuzeli su župan Anđelko Stričak i direktor Turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ, nakon procesa evaluacije koji je obuhvatio kriterije održivosti te neovisnu terensku reviziju. Certifikat Green Destinations/QualityCoast potvrđuje izvrsnost u područjima poput očuvanja prirodne i kulturne baštine, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti te klimatskih politika, a ocjenjuju se i strategije upravljanja destinacijom u skladu s načelima održivog razvoja.

Župan Stričak istaknuo je kako je riječ o velikom međunarodnom priznanju za županiju i njezine stanovnike, koji svojim radom i odgovornim odnosom prema okolišu doprinose razvoju održivog turizma.

"Ova potvrda pokazuje da Varaždinska županija ide u dobrom smjeru - razvijamo turizam koji poštuje prostor u kojem živimo, čuva naše vrijednosti i istodobno stvara nove prilike za razvoj gospodarstva i kvalitetu života naših ljudi", rekao je Stričak.

PROMO Tko ima svjetliju budućnost: zagrebačka NAMA ili varaždinska VAMA?
Tko ima svjetliju budućnost: zagrebačka NAMA ili varaždinska VAMA?

Dodao je kako će županija nastaviti ulagati u održiva rješenja i projekte kako bi dodatno ojačala svoju prepoznatljivost kao turističke destinacije.

Direktor Mališ naglasio je kako je srebrna oznaka rezultat dugogodišnjeg sustavnog rada na razvoju održivog turizma, pri čemu je trebalo zadovoljiti niz zahtjevnih međunarodnih kriterija koji obuhvaćaju upravljanje destinacijom, očuvanje baštine i odgovorno korištenje resursa.

Certificiranje destinaciji donosi veću međunarodnu vidljivost, uvrštavanje u relevantne turističke vodiče te dodatno jačanje konkurentnosti na globalnom tržištu, uz poticanje razvoja ekoloških rješenja i održivih turističkih praksi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026