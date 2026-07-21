Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Kako pišu Varaždinske vijesti, u ponedjeljak je preminuo Filip Mihalić (27), poduzetnik iz Varaždina. Podsjetimo, on i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik, uskoro su trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog optužbi za krivotvorenje COVID testova, a mlađi Mihalić i zbog pranja novca. Optužnica protiv njih je bila potvrđena rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda u Varaždinu od 2. ožujka 2026. godine.

- Po ovlaštenju glasnogovornika Općinskog suda u Varaždinu obavještavam vas da Općinski sud u Varaždinu nije zaprimio nikakvu službenu obavijest o smrti Filipa Mihalića - odgovorili su za 24sata jutrros s Općinskog suda u Varaždinu.

U javnost je dospio još kao 18-godišnjak, kao maturant i poduzetnik koji gradi modni brend Buryen Clothing, s nepromočivom odjećom i “nanotehnologijom”, navodno patentiranom u Kini. Prokurist u firmi bio je njegov otac i bivši saborski zastupnik Anđelko. Tijekom ranih dana Mihalićeva Buryena, dok se tvrtka još bavila kineskom nepromočivom odjećom, pisalo se kako je Mihalić mlađi postao je “zastupnik za tekstil s primijenjenom nanotehnologijom”, s partnerom jedne kineske tvrtke iz Šangaja.

Varaždin: Filip Mihali?, inovator i zastupnik za proizvodnju tekstila s nanotehnologijom | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Unatoč "narudžbama iz cijelog svijeta", Mihalić s tom nepromočivom odjećom nije dobro poslovao. Prihodi su bili zanemarivi ili nepostojeći sve do 2020. godine, kad Hrvatsku i cijeli svijet zahvaća pandemija korona virusa. Tu godinu Mihalićeva tvrtka završava s 442.000 eura prihoda, a sljedeću s čak 3,47 milijuna eura prihoda.

Mihaliće se, nakon serije istraživačkih tekstova 24sata, sumnjičilo da su od kolovoza 2022. do svibnja 2023. organizirali prodaju brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti Covid-19 koje su krivotvorili u tvornici u Turskoj.

Prema potvrđenoj optužnici, sumnja se da su proizveli čak 1,326.000 krivotvorenih testova te ih prodavali u Hrvatskoj i u EU. Filipa Mihalića sumnjičilo se i da je 507.000 eura koje je tako zaradio pokušao "oprati" isplativši 445.932,35 eura sebi kao osnivaču na ime ostvarene dobiti društva.

- U optužnici je predloženo da se od okrivljenog 26-godišnjaka oduzme protupravna imovinska korist ostvarena kaznenim djelom pranja novca u iznosu od 445.932,35 eura - objavilo je ŽDO Varaždin nakon podizanja optužnice.

Mihalićima je, nakon uhićenja krajem siječnja prošle godine, inicijalno istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, a Filipu i zbog opasnosti od bijega jer se u vrijeme izvida nalazio izvan Hrvatske. On je, kako smo neslužbeno doznali, tvrdio da je otišao u inozemstvo zbog medijskog pritiska i kako nije znao da policija provodi kriminalističko istraživanje.