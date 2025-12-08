Obavijesti

Varaždinski župan ugostio je Thompsona i Dalića: 'Pjesme su davale snagu na samom bojištu'

HINA
Varaždinski župan primio pjevača i izbornika u Županijskoj palači uoči drugog Thompsonova koncerta, uz prisutnost ratnih veterana i brigada koje su ga dočekale.

Varaždinski župan Anđelko Stričak u ponedjeljak je u Županijskoj palači, uoči drugog koncerta u varaždinskoj Areni, ugostio pjevača Marka Perkovića Thompsona te izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, priopćila je Varaždinska županija.

Uz varaždinskog župana, Thompsona su dočekali i pripadnici 5. bojne 1A brigade Tigrovi, 7. gardijske brigade Pume, 104. brigade ZNG HV, Specijalne jedinice policije Rode i Posebne jedinice policije PU Varaždin.

Thompson, koji je u nedjelju održao prvi od dva koncerata u Areni Varaždin, naglasio je kako mu je iznimno drago što je imao priliku nastupiti u Varaždinu.

"Predivno je bilo jučer vidjeti prepunu sportsku dvoranu koja je pjevala pjesme, veselila se i slavila naše zajedništvo i ponos. Poglavito je lijepo što je koncertu nazočio veliki broj mladih” rekao je Thompson te zahvalio na gostoprimstvu.

Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako mu je drago što je u Županijskoj palači ugostio i Thompsona i izbornika Zlatka Dalića. Naglasio je da su Thompsonove pjesme tijekom Domovinskog rata davale snagu na bojištu te da danas ostaju važan podsjetnik na vrijeme stvaranja hrvatske države, stoji u priopćenju Varaždinske županije.

Izborniku Daliću predao je majicu sa simbolom broja 100, kao mali znak pažnje za plasman na Svjetsko prvenstvo i podsjetnik na stotu utakmicu koju je Dalić vodio, odigranu u Varaždinu protiv Gibraltara.

