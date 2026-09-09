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UGASILI VATROGASCI

Vario metal pa zapalio štagalj kod Daruvara: Cijeli je izgorio, šteta oko 10 tisuća eura

Piše Iva Tomas,
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Vario metal pa zapalio štagalj kod Daruvara: Cijeli je izgorio, šteta oko 10 tisuća eura
Grabarje: Izbio požar u objektu svečane dvorane Gala | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Nakon završetka radova potrebno je provjeriti mjesto izvođenja radova i okolni prostor kako bi se na vrijeme uočilo eventualno tinjanje ili izvor požara - piše policija

U Vrbovcu kraj Daruvara je u utorak oko 12.30 sati došlo do požara štaglja u vlasništvu 33-godišnjaka. Prema utvrđenim okolnostima, požar je izbio zbog varenja metalnih elemenata električnim aparatom za varenje, piše PU bjelovarsko-bilogorska.

Požar je najprije zahvatio drveni radni stol koji se nalazio u štaglju, nakon čega se proširio na cijeli objekt. Štagalj je u potpunosti izgorio, a u požaru je izgorjelo i više komada različitog električnog alata. Prema izjavi vlasnika, šteta se procjenjuje na oko 10.000 €.
Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Daruvar, koji su nakon gašenja ostali na mjestu događaja i nadzirali požarište kako ne bi došlo do ponovne aktivacije požara.

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- Policija upozorava na poseban oprez prilikom izvođenja radova zavarivanja i drugih radova pri kojima nastaju iskrenje, visoke temperature ili otvoreni plamen. Takve radove potrebno je izvoditi na sigurnom mjestu, udaljenom od zapaljivih materijala, a prije početka rada potrebno je ukloniti ili odgovarajuće zaštititi sve gorive predmete u blizini. Nakon završetka radova potrebno je provjeriti mjesto izvođenja radova i okolni prostor kako bi se na vrijeme uočilo eventualno tinjanje ili izvor požara - piše policija.

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