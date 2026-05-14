POVJESNI TRENUTAK

Varšava po prvi puta priznala istospolni brak zaključen u EU

Piše HINA,
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Gradske vlasti upisale su prvi strani istospolni vjenčani list nakon presude suda, što LGBT udruge nazivaju povijesnim iskorakom za prava LGBTQ zajednice u Poljskoj.

Gradske vlasti Varšave objavile su u četvrtak da su priznale, po prvi puta, istospolni brak sklopljen u drugoj članici EU-a, u skladu s europskim zakonodavstvom, što LGBT udruge u toj zemlji katoličke tradicije nazivaju "povijesnim" događajem. "Jutros smo izvršili prvi upis" istospolnog vjenčanog lista, rekao je novinarima gradonačelnik Varšave Rafal Trzaskowski. Vrhovni upravni sud Poljske (NSA) presudio je u ožujku da poljska država mora priznati istospolne brakove sklopljene u drugim državama članicama EU. Sud je time u poljsko pravo prenio presudu koju je u tom smislu u studenom 2025. donio Sud Europske unije.

Dvoje supružnika, Jakub Cupriak-Trojan i Mateusz Trojan, potvrdili su da su primili svoju kopiju poljskog vjenčanog lista.

“Drago nam je i nadamo se da će se sljedeći upisi vjenčanih listova, koje mnogi parovi čekaju, obavljati bez nepotrebnog kašnjenja”, rekli su za OKO.press.

Replika, izdavač pro-LGBT časopisa, pozdravila je to kao „povijesni trenutak“ i „apsolutnu prekretnicu“ za LGBTQ zajednicu u Poljskoj.

Premijer Donald Tusk, čelnik centrističke koalicije čiji su članovi podijeljeni oko prava LGBTQ osoba, u utorak je nagovijestio da je administrativni postupak neizbježan.

Priznavanje istospolnih parova "prije svega je pitanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava", izjavio je.

No to ne mijenja ništa u smislu zakona za Poljake istog spola koji se žele vjenčati ili sklopiti civilno partnerstvo u svojoj zemlji: ta mogućnost još uvijek ne postoji.

Poljska je jedna od zadnjih europskih zemalja koja nije legalizirala ni istospolni brak ni civilno partnerstvo, kao ni Bugarska, Rumunjska ni Slovačka.

Po organizacijama za zaštitu prava, 30.000 do 40.000 brakova tog tipa sklopili su građani Poljske u inozemstvu.

