Varšava upozorila Putina! 'Ne koristi naš zračni prostor. Moglo bi biti naređeno presretanje...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Varšava upozorila Putina! 'Ne koristi naš zračni prostor. Moglo bi biti naređeno presretanje...'
Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/REUTERS, Canva

"Ako se ovaj summit uopće održi, Putinov zrakoplov će morati koristiti drugu rutu", poručuju iz Poljske...

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro bi se trebali sastati na velikom samitu u Budimpešti. Još se ne zna točan datum sastanka, mađarski premijer Viktor Orban potvrdio je da su pripreme u tijeku, ali postoji jedan problem... I to poveći.

Trump će jednostavno sjesti u zrakoplov i poletjeti prema Budimpešti, ali Putinu nije baš jednostavno isplanirati put. 

I dok Mađarska nudi gostoprimstvo, Poljska je uputila izravnu i nedvosmislenu prijetnju Moskvi, upozoravajući da bi zrakoplov ruskog predsjednika mogao biti prisilno spušten ako na putu za Mađarsku uđe u poljski zračni prostor. Razlog je međunarodna tjeralica koja Putina tereti za teške ratne zločine u Ukrajini.

'HIBRIDNI RAT' Poljska je privela osam ljudi, planirali su sabotažu?
Poljska je privela osam ljudi, planirali su sabotažu?

Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski bio je kristalno jasan u svom obraćanju putem radija Rodzina. Njegove riječi odjeknule su kao ozbiljno upozorenje Kremlju na posljedice koje bi Putin mogao snositi.

"Ne mogu jamčiti da neovisni poljski sud neće naložiti vladi da takav zrakoplov isprati do zemlje kako bi osumnjičenika predali sudu u Haagu", izjavio je Sikorski, prenosi Reuters. Dodao je kako vjeruje da je "ruska strana svjesna toga" te da će, "ako se ovaj summit uopće održi, zrakoplov će morati koristiti drugu rutu".

RADNA VEČERA Vučić kod Orbana: Nisu mi vjerovali da će doći ovako teška vremena, a bit će još teža...
Vučić kod Orbana: Nisu mi vjerovali da će doći ovako teška vremena, a bit će još teža...

Geopolitička zagonetka

U pozadini ove prijetnje stoji nalog za uhićenje koji je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao u ožujku 2023. godine. Sud tereti Vladimira Putina za ratni zločin nezakonite deportacije stotina ukrajinske djece s okupiranih područja u Rusiju. Iako Moskva ne priznaje nadležnost ICC-a i odbacuje optužbe, nalog obvezuje sve 124 države potpisnice Rimskog statuta, uključujući sve članice Europske unije, da uhite Putina ako stupi na njihov teritorij.

Putinov put do Budimpešte pretvorio se u složenu geopolitičku zagonetku. Zbog rata, let iznad Ukrajine je isključen, a od veljače 2022. na snazi je i opća zabrana ulaska ruskih zrakoplova u zračni prostor Europske unije. Iako se za predsjedničke letove ponekad rade iznimke, tjeralica ICC-a predstavlja nepremostivu prepreku za većinu europskih zemalja.

ZATVORENA PIPA EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Kako bi stigao u Mađarsku, Putinov zrakoplov mora proći kroz zračni prostor barem jedne članice EU. S obzirom na stav Poljske, razmatraju se alternativne rute...

Dok Poljska, kao jedna od najčvršćih saveznica Ukrajine, zauzima beskompromisan stav, druge članice EU pokazuju drugačije lice. Mađarski premijer Viktor Orbán, poznat po održavanju bliskih veza s Moskvom, poručio je da će njegova zemlja osigurati Putinu siguran dolazak na summit i povratak kući. Valja napomenuti da je Mađarska pokrenula proces povlačenja iz članstva Međunarodnog kaznenog suda.

ZAOKRET KOD TRUMPA Trump je psovao pred Zelenskim i divljao. Kovačević za 24sata: Trebamo se spremati za najgore
Trump je psovao pred Zelenskim i divljao. Kovačević za 24sata: Trebamo se spremati za najgore

S druge strane, Bugarska je ponudila rješenje za logistički problem. Bugarski ministar vanjskih poslova Georg Georgiev izjavio je da je njegova zemlja spremna dopustiti prelet Putinovom zrakoplovu ako bi to doprinijelo mirovnim pregovorima. "Ako je uvjet za to održavanje sastanka, najlogičnije je da se takav sastanak posreduje na svaki mogući način", prenijela je bugarska novinska agencija BTA. Iako bugarsko ministarstvo još nije zaprimilo službeni zahtjev iz Rusije, ovaj stav otvara koridor preko Bugarske i Srbije do Mađarske.

