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INTERVJU: KANDIDAT ZA ŠEFA HOO-A PLUS+

Varvodić: 'Ako sve ostane isto, HOO ponovno neće imati novca za sport. Vratit ću povjerenje...'

Piše Ivan Pandžić,
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Varvodić: 'Ako sve ostane isto, HOO ponovno neće imati novca za sport. Vratit ću povjerenje...'
24sata Zagreb: Josip Varvodić, kandidat za predsjednika HOO-a | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Za 24sata iznosi koje promjene želi napraviti za vraćanje povjerenja u aferama poljuljani sport i HOO, otkriva tko mu je sve dao podršku, zašto neće surađivati s dosadašnjim glavnim tajnikom, ali ima i prijedlog novog načina financiranja sporta...

Josip Varvodić je uz Dragana Primorca kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je nakon 24 godine ostavku podnio Zlatko Mateša. Varvodić je 40-godišnji kardiokirurg u KB-u Dubrava, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednik Europske federacije vodenih sportova. Ljubav prema plivanju mu je usadio otac koji je bio dugogodišnji direktor plivačke reprezentacije. Varvodić nije ni u jednoj stranci, oženjen je i otac je dvoje djece. Za 24sata iznosi koje promjene želi napraviti za vraćanje povjerenja u aferama poljuljani sport i HOO, otkriva tko mu je sve dao podršku, zašto neće surađivati s dosadašnjim glavnim tajnikom, ali ima i prijedlog novog načina financiranja sporta...

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