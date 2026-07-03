Varvodić: 'Ako sve ostane isto, HOO ponovno neće imati novca za sport. Vratit ću povjerenje...'

Josip Varvodić je uz Dragana Primorca kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je nakon 24 godine ostavku podnio Zlatko Mateša. Varvodić je 40-godišnji kardiokirurg u KB-u Dubrava, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednik Europske federacije vodenih sportova. Ljubav prema plivanju mu je usadio otac koji je bio dugogodišnji direktor plivačke reprezentacije. Varvodić nije ni u jednoj stranci, oženjen je i otac je dvoje djece. Za 24sata iznosi koje promjene želi napraviti za vraćanje povjerenja u aferama poljuljani sport i HOO, otkriva tko mu je sve dao podršku, zašto neće surađivati s dosadašnjim glavnim tajnikom, ali ima i prijedlog novog načina financiranja sporta...