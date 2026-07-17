Varvodić predao potpise za kandidaturu za predsjednika HOO-a. Podupire ga i HNS

Dojučerašnji šef Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednik Europske federacije vodenih sportova, 40-godišnji kardiokirurg u KB-u Dubrava Josip Varvodić, danas je predao potpise za kandidaturu za predsjednika HOO-a. Glavni protukandidat mu je Dragan Primorac.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Josip Varvodić predao potpise za kandidaturu za predsjednika HOO-a | Video: 24sata/pixsell

Kako piše jučer Jutarnji list, Hrvatski nogometni savez podržava Varvodića, tu su i odbojkaški savez, naravno plivački kojem je bio predsjednik. Imenovanje predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nije poput imenovanja ministra, da ga premijer predloži pa se već nakon kojeg dana može izglasati u Saboru. Prema statutu, proći će minimalno 68 dana od odluke o sazivanju izvanredne skupštine do izbora novog predsjednika. Zlatko Mateša vodio je HOO čak 24 godine, a HOO nikad nije imao izvanrednu skupštinu na kojoj bira novog čelnika, pisao je Ivan Pandžić za 24sata.

- Vrijeme je za primjene jer sustav koji je stvorio mnogo dobroga je u problemu i trebamo dalje s boljim Hrvatskim olimpijskim odborom - poručio je Varvodić jučer na predstavljanju svog programa koji se oslanja na sedam stupova.

Program je predstavljen u zagrebačkom Muzeju Dražena Petrovića, a Varvodić je zahvalio obitelji Petrović na podršci i za dozvolu jer je "Dražen simbol rada i predanosti, ali i obitelji i ponosa".

Za nasljednika Zlatka Mateše u krovnoj sportskoj organizaciji se od ranije natječe i Dragan Primorac. Ali HOO je objavio da je primio još jednu kandidaturu, Miroslava Buljana koji dosad uopće nije istupao u javnosti. Kandidaturu je Buljan predao poštom koja neće biti otvorena do izborne skupštine krajem mjeseca i tek tada će se potvrditi je valjana i imali potpise barem 10 saveza.

Primorac je inače predao kandidaturu s 59 potpisa i tvrdi da već ima većinu delegata na skupštini, dok je Varvodićev tim optužio da su potpisi skupljeni ucjenama i pritiscima i da će mnogi koji su potpisali Primorcu u konačnici glasati za Varvodića.

Varvodićev program su došli podržati brojni čelnici saveza, ali i bivši istaknuti sportaši. Dvorana je bila puna.

Varvodić je rekao da se program temelji na odgovornijem upravljanju Hrvatskim olimpijskim odborom, snažnijoj suradnji s nacionalnim sportskim savezima, većoj potpori sportašima i trenerima te jačanju međunarodnog položaja hrvatskog sporta.

Kao prvi od sedam stupova je stavio bolju kontrolu, transparentnost i upravljanje. Iako nije spominjao brojne afere, jasno je da je ta točka prioritet upravo zbog njih.

Josip Varvodić kardiokirurg iz KB-a Dubrava, rođen 1985. godine i obnašao je godinama funkciju predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza. Riječ je o dosad najviše pozicioniranom Hrvatu u međunarodnim organizacijama vodenih sportova, koji je 2022. na Kongresu LEN-a (Europsko plivačko udruženje) u Frankfurtu izabran za prvog zamjenika predsjednika LEN-a Portugalca Antonija da Silve. Otac mu je bio predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dugi niz godina, a prije toga direktor i izbornik, također je radio u HOO-u kao direktor za razvojne programe, pisala su 24sata.