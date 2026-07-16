Varvodić predstavio program za Olimpijski odbor: 'Promjene su nužne, novac se pogrešno troši'

- Vrijeme je za primjene jer sustav koji je stvorio mnogo dobroga je u problemu i trebamo dalje s boljim Hrvatskim olimpijskim odborom – poručio je kandidat za predsjednika Josip Varvodić na predstavljanju svog programa koji se oslanja na sedam stupova.

Program je predstavljen u zagrebačkom Muzeju Dražena Petrovića, a Varvodić je zahvalio obitelji Petrović na podršci i za dozvolu jer je "Dražen simbol rada i predanosti, ali i obitelji i ponosa".

Za nasljednika Zlatka Mateše u krovnoj sportskoj organizaciji se od ranije natječe i Dragan Primorac. Ali HOO je objavio da je primio još jednu kandidaturu, Miroslava Buljana koji dosad uopće nije istupao u javnosti. Kandidaturu je Buljan predao poštom koja neće biti otvorena do izborne skupštine krajem mjeseca i tek tada će se potvrditi je valjana i imali potpise barem 10 saveza.

Primorac je inače predao kandidaturu s 59 potpisa i tvrdi da već ima većinu delegata na skupštini, dok je Varvodićev tim optužio da su potpisi skupljeni ucjenama i pritiscima i da će mnogi koji su potpisali Primorcu u konačnici glasati za Varvodića.

Varvodićev program su došli podržati brojni čelnici saveza, ali i bivši istaknuti sportaši. Dvorana je bila puna.

Varvodić je rekao da se program temelji na odgovornijem upravljanju Hrvatskim olimpijskim odborom, snažnijoj suradnji s nacionalnim sportskim savezima, većoj potpori sportašima i trenerima te jačanju međunarodnog položaja hrvatskog sporta.

Kao prvi od sedam stupova je stavio bolju kontrolu, transparentnost i upravljanje. Iako nije spominjao brojne afere, jasno je da je ta točka prioritet upravo zbog njih.

- Sve članice će znati kako se novac troši, kome je koliko dodijeljeno jer ćemo donijeti jasne kriterije- poručio je Varvodić uz naglasak da će kontrolama biti cilj ispravljanje greški, a ne represija.

Najavio je i veću podršku trenerima i to ne samo vrhunskima, bolju brigu za sportaše i razvoj novih programa. Sa sponzorima i gospodarstvom planira više surađivati i vratiti narušeno povjerenje, smanjenje administrativnog opterećenja malim savezima kroz podršku, veću podršku neolimpijskim i pojedinačnim sportovima. Obećao je u sustav odlučivanja uključiti predstavnike svih sportova.

- Novca ima, ali se on pogrešno i netransparentno troši – poručio je Varvodić koji je rekao da sadašnji glavni tajnik, aferama opterećeni Siniša Krajač, neće biti u njegovu timu.

Krajača i direktore HOO-a je optužio da se direktno upleću u kampanju na strani Primorca iako bi trebali biti neutralni. Zato su gosti nakon predstavljanja programa potpisivali i dopis Ministarstvu i Gradu Zagrebu u kojim ih se upozorava na neregularnosti i moli se pomoć u slobodnom provođenju izbora.

Naveli su kako su dosad dobili potporu brojnih saveza, među kojima su Hrvatski rukometni savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski hrvački savez, Hrvatski mačevalački savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski sportsko-ribolovni savez, Sportski savez Grada Zagreba i Klub hrvatskih olimpijaca.