Varvodić: Sudjeluju li dužnosnici HOO-a u kampanji Dragana Primorca da sačuvaju pozicije?

U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa u Hrvatskom olimpijskim odboru Damir Šegota. Tereti ga se za primanje mita i pranje novca, njegovu suprugu terete za pranje novca.

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Neslužbeno doznajemo da je ukupna cifra koju je Šegota navodno primio od Vedrana Pavleka oko 160 tisuća eura... A neslužbeno doznajemo i da je Šegota Hrvatskom skijaškom savezu navodno odobrio pokriće troškova u iznosu od oko 800 tisuća eura koji su zapravo bili neopravdani...

Prema pisanju Jutarnjeg lista, osim mita, sumnja se da je Pavlek jednom članu Šegotine obitelji plaćao stipendiju za studiranje. Novcem od mita, sumnjaju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su investicijsko zlato.

O cijeloj situaciji sad se oglasio i Josip Varvodić, koji se s Draganom Primorcem 'bori' za mjesto predsjednika HOO-a... Njegovo priopćenje, kojeg je naslovio "Hrvatski olimpijski odbor suočen je s najvećom institucionalnom krizom u svojoj povijesti", prenosimo u cijelosti..

- Današnji događaji duboko su me pogodili. Ne samo kao kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a), nego kao čovjeka koji je cijeli život posvetio sportu. U sportu se povjerenje ne stječe funkcijom, nego godinama rada, poštenjem i odgovornošću. Zato događaji kojima danas svjedočimo predstavljaju težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta. Ne želim komentirati rad istražnih tijela niti prejudicirati ishod bilo kojeg postupka. Vjerujem da će institucije Republike Hrvatske svoj posao obaviti neovisno i profesionalno. Međutim, činjenica da se istražne radnje provode nad najvišim izvršnim dužnosnicima zbog sumnji u najteža koruptivna djela pokazuje da je ugled naše krovne sportske institucije ozbiljno narušen. Ovo više nije pitanje pojedinaca, nego budućnosti hrvatskog sporta. Sportaši, njihovi treneri i klubovi zaslužuju instituciju koja će im biti oslonac, a ne dodatni teret. HOO je mnogo veći od bilo kojeg pojedinca i ne smije biti talac ničijih osobnih postupaka niti slabosti sustava. Kao kandidat za predsjednika HOO-a vjerujem da hrvatski sport zaslužuje odgovorno, transparentno i vjerodostojno vodstvo - piše na početku priopćenja Varvodić.

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Pokretanje videa... VIDEO Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), uhićen je u četvrtak u istrazi Uskoka | Video: 24sata

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- Svaki kandidat za ovu funkciju danas mora jasno pokazati s kim gradi budućnost hrvatskog sporta. Zato me iznenađuje što se Dragan Primorac ni nakon svih ovih događaja nije jasno ogradio od aktivnog sudjelovanja glavnog tajnika i direktora Ureda HOO-a u aktivnostima svoje izborne kampanje. Nakon današnjih aktivnosti institucija možemo se legitimno zapitati: je li razlog zbog kojeg dužnosnici HOO-a aktivno sudjeluju u kampanji Dragana Primorca taj da sebe sačuvaju na svojim pozicijama i zadrže postojeći model upravljanja krovnim sportskim udruženjem u Hrvatskoj? Izbor predsjednika HOO-a mora biti proveden dostojanstveno, transparentno i u duhu fair-playa, uz potpunu neutralnost izvršnih struktura HOO-a. Zato javno pozivam Dragana Primorca i predstavnike oba izborna stožera da hitno dogovorimo pravila završnice izbornog procesa. Pred delegatima Skupštine HOO-a 29. srpnja nije samo izbor novog predsjednika. Pred njima je odluka o tome hoće li Hrvatski olimpijski odbor nastaviti dosadašnjim putem ili otvoriti novo poglavlje utemeljeno na odgovornosti, transparentnosti i vjerodostojnosti. Vrijeme je za promjenu.

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