Savez je tužio i Povjerenika za informiranje, a samo je nabio troškove. Tvrdili su na sudu da uopće nisu dobili zahtjev za pristup informacijama iako su dobili dva maila i niz požurnica od Povjerenika za informiranje
Vaterpolski savez izgubio sud protiv Šimunića jer mu nije poslao svoje bankovne izvode
Hrvatski vaterpolski savez se na prilično neobičan način pokušao izvući od zakonske obveze dostave izvoda bankovnih računa gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću.
Tvrdili su da takav zahtjev nikada nisu zaprimili i da je poslan na pogrešnu email adresu iako su i sud i Povjerenik za informiranje utvrdili da je poslan na dobar mail. Zahtjev je otišao i Hrvatskom veslačkom savezu koji ima istu kraticu i oni su proslijedili na dresu Vaterpolo saveza. Povjerenik im je naložio da provjere sve mailove, ali su se u savezu oglušili i na njegovu uputu.
Sve to se da iščitati iz presude Visokog upravnog suda kojem je Vaterpolski savez tužio Povjerenika za informiranje koji im je naložio provjeru i dostavu informacija.
Vaterpolski savez je spor izgubio, a mora i Viktoru Šimuniću kao zainteresiranoj strani platiti trošak od 1.250 eura. Ovo samo pokazuje koliko većina sportskih saveza ne želi dostaviti izvode iz kojih bi se vidjelo kome su što plaćali i na što su trošili novce.
I opet se pokazuje da je njihova zakonska obveza to dostaviti, ali neki još ne žale novca i upuštaju se u sudske bitke kako bi to osporili. Šimunić je u siječnju poslao zahtjeve na najveće saveze, a dobio je samo jedan odgovor - Hrvatskog odbojkaškog saveza. HOO kao krovno tijelo je organiziralo i sastanak na kojem su zaključili da podatke ne treba dostavljati suprotno zakonskoj obvezi. Šimunić je poslao naknadno i zahtjev svih 88 saveza. Tek trećina ih je poštovala zakonsku obvezu, kaže Šimunić.
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