'Vatra je gutala sve pred sobom, ali moje najdraže Bubu i Keku nisam htjela ostaviti!'

Bura je snažno počela puhati, vatra se naglo širila i ono što je još nekoliko sati ranije izgledalo kao mali požar pretvorilo se u borbu ‘kuću po kuću’. Zgrabila sam svoje magarce i pohitala prema rivi, započela nam je svoju priču o dramatičnoj bračkoj noći Sabina Engelhardt, vlasnica magaraca koji su se našli na fotografijama izbezumljenih otočana i turista dok su spašavali živu glavu iz vatrenog obruča. Na Braču je danima gorjelo, ali činilo se da će vatrogasci u subotu ukrotiti požar. Vjetar je u trenutku preokrenuo situaciju i počeli su doslovce borba i bijeg za život. Stotine turista s ruksacima na leđima, zvuk policijskih i vatrogasnih sirena, jaki vjetar koji je bio kao ulje na već razbuktalu vatru, sve to događalo se u noći na nedjelju. Sabina se sjeća svakog detalja i svojih misli tijekom tih nekoliko dana u kojima je vjerovala da do scena, kakve smo svi pratili, ne može doći.