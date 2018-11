Vatra je progutala cijeli grad: Vatrogasci nisu mogli pomoći

Barem devet ljudi je poginulo, a 35 se smatra nestalima u stravičnom požaru u sjevernoj Kaliforniji, a vatrena stihija i dalje prijeti tisućama domova u južnoj Kaliforniji. U požaru je u vrlo malo vremena nestao cijeli grad Paradise. Tragični prizori izgorjelih kuća, škola, supermarketa i poslovnih zgrada pretvoreno je u zgarište.

Foto: STEPHEN LAM/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U samo jednom danu, gradić u podnožju Sierra Nevade s populacijom od oko 27.000 stanovnika nestao je u plamenu, a požar se tako brzo širio da vatrogasci nisu mogli ništa poduzeti. Prema još nepotvrđenim informacijama, vlasti sumnjaju da je uzrok požara kvar na električnim vodovima.

Diljem Kalifornije, broj evakuiranog stanovništva popeo se na više od 300.000 ljudi, a među njima su i slavne osobe poput Lady Gage, Kim Kardashian, glumice Alysse Milano i režisera Guillerma del Tora, piše Daily Mail.

Foto: STEPHEN LAM/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Američki predsjednik Donald Trump u petak je zbog izvanrednog stanja odobrio isplatu iz federalnih sredstava za borbe protiv požara. Nakon toga, zaprijetio je da će povući odobrenje zbog, kako je rekao, lošeg upravljanja šumama.

- Ne postoji razlog za ovako masivan, smrtonosan i skup požar u Kaliforniji. Svake godine dobivaju milijarde dolara, a koliko je života sad izgubljeno, sve to zbog lošeg upravljanja šumama - konstatirao je Trump na Twitteru.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!