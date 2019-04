Vatra progutala tvornicu: 'Za 3 sata nestalo 20 godina truda'

Oko tri sata su mi javili da je buknuo požar. Kad sam stigao, već je bilo nekoliko vatrogasnih ekipa koje su se trudile spasiti što se može spasiti, rekao nam je Darko Matošić, vlasnik tvornice Eko papir u Goli, u kojoj je u ponedjeljak izgorio jedan od pogona.

Uz sva nastojanja pripadnika JVP-a Koprivnica i mjesnih DVD-ova, pogon tvornice papirnatih vrećica i papirne ambalaže nisu uspjeli spasiti. Pogon je bio veličine 60x20 metara, a u njemu inače radi oko 60 zaposlenih od ukupno 120, koliko ih je zaposleno u tvornici. Nasreću, u požaru nitko nije ozlijeđen jer tvornica tijekom Uskrsa nije radila.

- Za tri sata nestane trud koji se stvarao 20 i više godina. Ne znam kako ću ljudima reći da ne dolaze na posao jer je vatra progutala njihova radna mjesta - rekao je Matošić, za kojega mnogi u ovome mjestu na granici s Mađarskom tvrde da je živio za tvornicu. Matošić nije želio nagađati o uzrocima požara. Iz policije su rekli kako su dojavu o požaru dobili oko tri sata ujutro te da će točniji detalji oko uzroka požara biti poznati nakon očevida u koji će se uključiti i Centar za vještačenje iz Zagreba. Zgrada je osigurana, ali šteta koju će vlasnik pretrpjeti najvjerojatnije će biti golema jer će morati smanjiti opseg proizvodnje. Neslužbeno smo doznali da su vatrogasci jedva uspjeli spasiti i ostale pogone. Vatra se, naime, pružala prema prostoru u kojemu se nalazi skladište boja i ljepila, a da je zahvatila to skladište, najvjerojatnije bi došlo i do eksplozije koja bi imala puno razornije posljedice. Požar tvrtke je veliki udarac za mnoge obitelji koje kruh zarađuju u ovoj tvornici, ali i za samu Golu. Međutim, tvrtka će nastaviti s radom, i to u dijelu tvornice koji nije uništen u ovoj nesreći. Tvrtka ima brojne narudžbe, a pretežno je orijentirana na izvoz svojih proizvoda.