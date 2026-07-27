Obavijesti

News

Komentari 1
MACRON SAZVAO HITAN SASTANAK

VATRENA OLUJA U FRANCUSKOJ Buktinja stvorila vlastite munje. Evakuirali su stotine tisuća ljudi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
VATRENA OLUJA U FRANCUSKOJ Buktinja stvorila vlastite munje. Evakuirali su stotine tisuća ljudi
90
Foto: Stephane Mahe
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Najveći požar u francuskoj regiji Gironde izazvao je dosad nezabilježenu pojavu takozvanog pirokumulonimbusa, golema olujnog oblaka koji nastaje iznad požara te proizvodi vlastite vjetrove i munje

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak će održati hitan sastanak vlade zbog velikih šumskih požara koji se približavaju Bordeauxu na jugozapadu zemlje. Vatrena stihija nalazi se oko 15 kilometara od grada, a novi toplinski val mogao bi dodatno otežati gašenje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Wildfire in El Tiemblo, Spain Wildfire in El Tiemblo Wildfire in Lege-Cap-Ferret
75
Foto: Violeta Santos Moura

Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave poručio je kako zasad nema planova za evakuaciju oko 850.000 stanovnika grada. Ipak, deseci tisuća ljudi već su napustili okolna područja, dok francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez upozorava da je situacija i dalje vrlo nepovoljna. Prema njegovim riječima, požar se prema gradu kreće nepredvidivo i stalno mijenja smjer, piše BBC.

BIJEG OD POŽARA Turisti u panici u Francuskoj: 'Žandarmerija je išla od vrata do vrata, pokupili smo kofere'
Turisti u panici u Francuskoj: 'Žandarmerija je išla od vrata do vrata, pokupili smo kofere'

Temperature bi od utorka u pojedinim dijelovima Francuske mogle dosegnuti čak 40 stupnjeva, što bi moglo dodatno rasplamsati vatru.

Nastala golema vatrena oluja

Najveći požar u francuskoj regiji Gironde izazvao je dosad nezabilježenu pojavu takozvanog pirokumulonimbusa, golema olujnog oblaka koji nastaje iznad požara te proizvodi vlastite vjetrove i munje, objavila je Francuska nacionalna vatrogasna federacija.

Wildfire in Lege-Cap-Ferret
Na tom vrlo turistički popularnom području požar je dosad doveo do evakuacije 141.000 ljudi od srijede navečer, od kojih 110.000 u departmanu Gironde i 31.000 u Landesu. Popularni francuski poluotok Cap-Ferret, u blizini Bordeauxa, pod naredbom je o potpunoj evakuaciji, kako cestom tako i brodovima. | Foto: Stephane Mahe

- Ne znamo kako će se požar širiti. Vatrena fronta stalno se pomiče i ne možemo joj izravno prići - rekao je glasnogovornik federacije Eric Brocardi. Situaciju je opisao kao borbu Davida protiv Golijata.

VATRENA STIHIJA Hrvatski zapovjednik o požaru u Francuskoj: Tamo je katastrofa. Gori površina veličine Zagreba
Hrvatski zapovjednik o požaru u Francuskoj: Tamo je katastrofa. Gori površina veličine Zagreba

Dodao je da bi za stavljanje požara pod kontrolu bila potrebna jaka kiša koja bi padala tri dana ili bi vatrogasci požar morali usmjeriti prema području na kojem bi se mogao sam ugasiti, primjerice prema moru.

Wildfire in the Madrid region
Foto: Spain's Civil Guard

U požarima na jugozapadu Francuske izgorjelo je oko 42.000 hektara, što ih čini jednima od najvećih šumskih požara u zemlji nakon Drugog svjetskog rata. Od početka godine vatra je u Francuskoj progutala oko 98.000 hektara, a evakuirano je više od 220.000 ljudi.

VATRA SVE GUTA KATASTROFA Požari u Francuskoj i Španjolskoj ne staju: Građani pristižu u skloništa, ima i mrtvih
KATASTROFA Požari u Francuskoj i Španjolskoj ne staju: Građani pristižu u skloništa, ima i mrtvih

Macron je poručio da će Francuska obnoviti uništena područja te da će država pomagati stanovništvu koliko god bude potrebno.

Novi požar kod Valencije

S velikim požarima bori se i Španjolska. Vatrogasci su u nedjelju pokušavali obuzdati novu vatrenu stihiju u blizini Valencije, gdje je oko 15.000 ljudi moralo napustiti svoje domove. Predstavnica španjolske vlade u Valenciji Pilar Bernabé rekla je da je požar bio iznimno snažan te da se očekuje dodatno pogoršanje vremenskih uvjeta.

Wildfire in El Tiemblo
Foto: Violeta Santos Moura

- Pred nama su teški sati - upozorio je španjolski premijer Pedro Sánchez tijekom posjeta požarom pogođenom području u pokrajini Ávila, zapadno od Madrida. Pozvao je i na postizanje velikog javnog dogovora o klimatskoj krizi.

IZBACILI 402 TONE VODE VIDEO IZ SRCA PAKLA Evo s kakvom stihijom se bore naši vatrogasci u Francuskoj
VIDEO IZ SRCA PAKLA Evo s kakvom stihijom se bore naši vatrogasci u Francuskoj

Španjolski kralj Felipe VI. rekao je da su požari nanijeli neprocjenjivu štetu prirodnoj baštini zemlje. U Španjolskoj je vatrom zahvaćeno oko 77.000 hektara, a požar u Ávili najveći je u novijoj povijesti zemlje.

Wildfire burns near Lacanau
Foto: Abdul Saboor

Više od 90.000 ljudi evakuirano je iz područja oko Madrida i Ávile. Vjetar trenutačno gura požare južno, dalje od glavnog grada, ali vlasti su morale evakuirati nova sela koja su se našla na putu vatrene stihije. U Francuskoj i Španjolskoj ukupno je evakuirano više od 330.000 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica
STRAŠNA TRAGEDIJA

FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica

Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić
VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'

Iz Instituta Plavi svijet stiže ozbiljno upozorenje. Napominju kako je riječ o strogo zaštićenoj vrsti te da zakon jasno definira svako uznemiravanje kao kažnjivo djelo
DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić
UŽAS NA CESTI

DETALJI STRAVE Austrijanka (26) na motoru poginula u sudaru s 2 auta u Istri. Iza nje vozio mladić

U isto vrijeme, iza prvog motocikla kretao se i drugi motocikl, austrijske registracijske oznake, kojeg je vozio mladić (27) austrijski državljanin, a koji je također udario u drugi automobil, nakon čega je pao na meki teren

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026