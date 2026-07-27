VATRENI ARMAGEDON Hrvatski piloti u paklu Francuske: 'Požar se opet budi, fronta je golema'

Požar na gradilištu u pitoresknom francuskom gradiću Saumosu kraj Bordeauxa najvjerojatnije je kriv za vatrenu apokalipsu, najveću katastrofu koja je zahvatila Francusku u novijoj povijesti. Izbio je prošle srijede te se proširio u dosad neviđenim razmjerima zbog kojih je evakuirano između 220.000 i 250.000 ljudi. Francuzi su to već nazvali vjerojatno najvećom civilnom evakuacijom u mirnodopskoj povijesti zemlje.

Do sada je samo u departmanu Gironde, gdje se to nalazi, izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, što je nešto više od dvije trećine područja Grada Zagreba. Tko je točno kriv za požar, još ne zna niti Renaud Gaudeul, javni tužitelj Bordeauxa. Kratko je za Franceinfo rekao kako su radnici poštovali pravila, no da je istraga u tijeku. U međuvremenu, policija je uhitila najmanje petero ljudi zbog izazivanja požara. Dvojicu su kaznili zbog ispaljivanja vatrometa, dvojicu ugostitelja jer su pripremali žar za pečenje mesa i jednog jer je namjerno palio grmlje, navode francuski mediji. Pierrick Jean, voditelj hitne pomoći Loz'air, misiju pomoći ljudima na tom području nazvao je "ratnom zonom". Vatrogasni zapovjednici rekli su kako se požar od nedjelje nije širio, no da i dalje nije pod kontrolom. Boje se da je riječ samo o zatišju, a očekuje ih najavljeni toplinski val. Pohvalili su i poljoprivrednike, koji su na raspolaganje stavili svoje traktore i cisterne.

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Pokretanje videa... VIDEO Hrvatski piloti gase pakao u Francuskoj | Video: MORH

Požar iz pakla u Francuskoj od petka kanaderom gase i piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Kako navodi Ministarstvo obrane, letači iz sastava 855. protupožarne eskadrile HRZ-a odmah su nakon dolaska raspoređeni na najzahtjevnija požarišta. Početna baza kanadera bila je u gradu i zračnoj luci Nîmes, na jugu Francuske, pokazuju podaci Civilne zaštite Europske unije. Kako doznajemo, nisu mogli odmah raditi s aerodroma koji je bio najbliže požaru zbog gustog dima. Zbog njega je bio i obustavljen zračni promet.

- Fronta je golema, pomaže što vjetar malo stane, a nadaju se kiši. Ovo neće biti brzo gotovo, otišlo je sve u ekstreme - govori izvor 24sata dobro upućen u razmjere katastrofe i stanje na terenu.

Iz Francuske su se javili i piloti.

- Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno te je opožarena površina izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore s našim francuskim kolegama da požare stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu te nam je iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku i pomagati našim francuskim prijateljima s ostalim međunarodnim snagama kad je to najpotrebnije - rekao je pilot 855. protupožarne eskadrile, bojnik Ante Vranjić, koji se nalazi u bazi u Bordeauxu.

Bore se s požarnom linijom dugom između 20 i 30 kilometara. U takvim uvjetima zapovjednik se na požarištu nalazi u helikopteru. Iz njega nadzire situaciju i upravlja požarištem.

Naše timove vode piloti 855. protupožarne eskadrile bojnik Ante Vranjić i bojnik Ivan Dukić | Foto: HRZ

- Bitna je organizacija prije, da znamo što tko radi na požarištu, ali krajnja riječ je na tom zapovjedniku u zraku. On razdvaja letjelice i pazi da se nešto ne dogodi. Rizik uvijek postoji, puno je tu dima, puno letjelica, mora se pristupiti potpuno koncentrirano požaru i djelovati s krajnjim oprezom - rekao je za N1 zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došen.

Inače, hrvatski timovi svakoga dana odrađuju dvije misije. Svaka traje tri i pol sata, nakon čega se moraju vratiti u bazu i pregledati avion. Ova misija trajat će do srijede, kad se vraćaju u Hrvatsku, neovisno o stanju na požarištu. Prema informacijama 24sata, nastavak misije pomoći Francuskoj ovisit će o stanju s požarima u Lijepoj Našoj. S obzirom na najavljeni novi toplinski val, sve službe su u stanju pripravnosti.

- Svaki put kad se šalje kanader u pomoć drugoj državi, radi se procjena ugroženosti na hrvatskom području. Mi smo tu prvenstveno za pomoć građanima Hrvatske, ali radi se procjena. Puno stručnjaka procijeni hoće li taj avion biti potreban Hrvatskoj i možemo li pružiti pomoć nekome. Europa plaća za dva zrakoplova troškove i ljudi u Hrvatskoj, dužni smo pomoći kad možemo. Ako je katastrofa kod nas, onda ne pružamo pomoć u drugoj državi - rekao je Došen.

Inače, u pomoć Francuskoj je pod zastavom Europske unije stiglo ukupno sedam zrakoplova i četiri helikoptera iz Češke, Hrvatske, Njemačke, Portugala, Slovačke, Švedske i Turske. Aktivno gase i 23 zrakoplova francuske flote, među kojima su 12 kanadera. Gasitelje bi ondje trebao posjetiti francuski predsjednik Emanuel Macron, koji se javno zahvalio Hrvatima na mreži X.

Izgorjelo je na stotine objekata |

Naime, Bojnik Vranjić, koji već više od desetljeća aktivno gasi požare u Hrvatskoj i inozemstvu, jednom je prilikom, 2019. godine, za RTL opisao kako je to biti u kokpitu kanadera. Ondje temperature znaju doseći i 55 stupnjeva Celzijevih, a kroz dim prolaze samo u posebnim situacijama. Upravo je on vodio naše snage u misiju pomoći Izraelu u gašenju požara 2025. krajem travnja. No taman prije nego što su došli, ondje je pala kiša i smirila katastrofu. U srpnju iste godine Hrvatska je poslala kanader u Albaniju.

Kapetan naše druge posade kanadera u Francuskoj je bojnik Ivan Dukić. I on se javio iz Francuske.

Evakuriano je oko 250.000 ljudi. Vatrogasci strepe od najavljenog toplinskog vala |

- Četvrti dan misije gašenja požara u Francuskoj je u tijeku. Sletjeli smo prije sat vremena s gašenja požara zapadno od Bordeauxa. Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnjoj kiši. Međutim, evo kako je danas viša temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se, ponovno budi, stoga ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan - istaknuo je bojnik Dukić.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile u četiri dana u Francuskoj ostvarili su 118 letova, 20 sati naleta i izbacili 576 tone vode.