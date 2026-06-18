'Vatreni' stižu na jedan od tri najgora stadiona. Stručnjaci: Bit će pakleno! Pratite ove savjete

I 'vatrenima' bi na ovom Svjetskom prvenstvu moglo biti doista vatreno, ne samo zbog protivnika nego i zbog vrućine. Hrvatska reprezentacija skupinu L otvorila je protiv Engleske na Dallas Stadiumu u Arlingtonu, a zatim je čeka Panama na Toronto Stadiumu. Posljednju utakmicu u skupini igra protiv Gane 27. lipnja na Philadelphia Stadiumu, upravo u jednom od gradova koje stručnjaci posebno prate zbog rizika od visokih temperatura i vlage.

Za razliku od Dallasa, gdje stadion ima mogućnost zatvaranja krova i klimatizacije, Philadelphia je otvorenija i izloženija ljetnim uvjetima. To znači da bi hrvatski navijači, ali i svi koji rade oko utakmice, ondje mogli biti pod većim toplinskim opterećenjem. Ako se turnir bude odlučivao baš u toj utakmici, atmosfera će na tribinama ionako biti usijana, no liječnici upozoravaju da se u takvim uvjetima euforija lako može pretvoriti u problem ako se navijači ne hidriraju, ne štite od sunca i satima ostanu na vrućini. Hrvatski navijači tradicionalno putuju u velikom broju, često se okupljaju satima prije utakmica i stvaraju atmosferu daleko prije prvog sučeva zvižduka. Upravo su takva okupljanja, na parkiralištima, u fan zonama i ispred stadiona, među situacijama koje liječnici navode kao posebno rizične. Drugim riječima, 'vatrenima' bi na terenu moglo biti teško zbog protivnika, ali njihovim navijačima na tribinama moglo bi biti još teže zbog - vrućine.

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U SAD-u se posebno prate stadioni u Miamiju, Kansas Cityju i Philadelphiji. Neki američki gradovi domaćini s toplijom klimom, poput Atlante, Houstona i Dallasa, imaju zatvorene klimatizirane stadione, što navijačima i radnicima može pružiti barem određenu zaštitu. No Miami, Kansas City i Philadelphia imaju stadione na otvorenom. To znači da ondje postoji veći rizik od izlaganja vrlo visokim temperaturama i velikoj vlazi, upozorava dr. Fabian Arous, liječnik sportske medicine iz Children’s Health Andrews Institute for Orthopedics and Sports Medicine, koji ima FIFA-inu diplomu iz nogometne medicine, piše CNN.

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Stručnjaci poručuju da navijači moraju biti oprezni ne samo tijekom utakmica nego i prije i poslije njih, osobito ako satima čekaju ispred stadiona, druže se na parkiralištima ili odlaze u fan zone.

- Dvije su stvari koje nas najviše brinu: toplinska iscrpljenost i, u težem obliku, toplinski udar - rekao je Arous. Dr. Douglas Casa, profesor sa Sveučilišta Connecticut i izvršni direktor Korey Stringer Institutea, gdje proučava utjecaj vrućine i hidratacije na sportaše, vojnike i radnike, posebno upozorava na Miami.

- Za Miami bih upalio sve moguće alarme. To je grad koji me najviše brine - rekao je Casa. Dodaje kako su gledatelji i radnici u većem riziku od bolesti povezanih s vrućinom nego sami nogometaši. Igrači imaju liječničke timove, pauze za hlađenje, vrhunsku fizičku pripremu i stalni nadzor uvjeta na terenu. No ljudi koji omogućuju održavanje Svjetskog prvenstva, od zaštitara i prodavača hrane do građevinskih radnika i osoblja na stadionima, često satima stoje na vrućini bez istih mogućnosti odmora i hlađenja.

Posljednje muško Svjetsko prvenstvo, ono u Kataru 2022., pratili su brojni prijepori zbog uvjeta u kojima su radili migrantski radnici. Tada se upozoravalo da su radili u opasnim uvjetima, pri visokim temperaturama i vlazi. Turnir se održavao u studenome i prosincu, a sedam od osam stadiona bilo je natkriveno i klimatizirano. Ovog ljeta, u SAD-u, Kanadi i Meksiku, većina utakmica igra se na otvorenim stadionima.

- Ovo bi moglo biti najvruće Svjetsko prvenstvo u povijesti - rekao je Casa.

Pod posebnim nadzorom

Prema rasporedu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, Miami je domaćin sedam utakmica, a Kansas City i Philadelphia po šest.

U Philadelphiji je u nedjelju, tijekom utakmice u kojoj je Obala Bjelokosti pobijedila Ekvador 1-0, zabilježen blagi porast tegoba povezanih s vrućinom među navijačima koji su potražili pomoć u medicinskim prostorijama stadiona.

- Temperature su bile znatno iznad 90 stupnjeva Fahrenheita - rekla je dr. Kathleen Faccio, liječnica hitne medicine iz Jefferson Abington Hospitala. To je više od 32 Celzijeva stupnja. Faccio surađuje s FIFA-inim medicinskim timom na utakmicama u Philadelphiji. Kaže da su se navijači uglavnom javljali s blažim oblicima tegoba povezanih s vrućinom.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Najčešće vidimo toplinsku iscrpljenost. Simptomi mogu biti glavobolja, mučnina, umor, grčevi u trbuhu i grčevi u nogama - rekla je. Na stadionu u Philadelphiji postoje dvije medicinske zone dostupne navijačima, u kojima rade liječnici. Medicinski timovi se, kaže Faccio, pripremaju za iduće utakmice i osiguravaju dovoljne količine infuzije i druge opreme.

- Bit će puno uzbuđenja, puno obitelji, ljudi će se družiti i na parkiralištima prije utakmica. Očekujem da ćemo neke pacijente imati i prije nego što utakmica uopće počne - rekla je. U Miamiju je Jackson Health System s FIFA-om organizirao medicinske prostore za gledatelje kojima bi mogla zatrebati pomoć, rekao je dr. Hany Atallah, glavni medicinski direktor Jackson Memorial Hospitala.

- Vrućina je svakako visoko na našem popisu briga - rekao je Atallah. Dodao je da su medicinski timovi pripremili potrebne zalihe, uključujući infuzije, te da postoji plan za hitan prijevoz pacijenata u bolnicu ako njihovo stanje to bude zahtijevalo.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Tijekom ovotjedne utakmice u Miamiju, u kojoj su Urugvaj i Saudijska Arabija odigrali neriješeno, indeks topline prešao je 100 stupnjeva Fahrenheita, odnosno oko 38 stupnjeva Celzija, rekao je dr. Jose Llach iz Baptist Health South Florida.

- U Miamiju će biti samo još toplije jer je srpanj topliji od lipnja - rekao je Llach. Kako turnir bude odmicao, očekuje i veće rizike.

- Utakmice postaju važnije i natjecateljski jače, a to znači više navijača na stadionima. Što je više ljudi, okruženje je toplije i opasnije za zajednicu i navijače - rekao je.

Opasnost nije samo na stadionima

Riziku nisu izloženi samo oni koji idu na utakmice. Diljem SAD-a organiziraju se javna gledanja i FIFA-ini Fan Festivali, na kojima se također okupljaju tisuće ljudi. Među navijačima koji su već osjetili vrućinu bio je i 31-godišnji Evan Young. Na Decatur WatchFestu blizu Atlante čekao je utakmicu SAD-a i Paragvaja, koja je počela u 21 sat.

- Došli smo oko 18 sati. Bilo je prilično vruće. Mislim da je bilo 92 stupnja kad smo krenuli od kuće - rekao je Young. To je oko 33 Celzijeva stupnja. Te je večeri najmanje četiri puta odlazio do rashladne stanice s ventilatorima i raspršivačima vode.

Američki gradovi domaćini prate prognoze kako bi na vrijeme procijenili kada visoke temperature mogu postati prijetnja javnom zdravlju, rekla je Lori Tremmel Freeman, direktorica National Association of County and City Health Officials. Kao primjer navela je Houston, gdje se tijekom turnira očekuju indeksi topline blizu 105 stupnjeva Fahrenheita, odnosno oko 40,5 stupnjeva Celzija.

Ekstremna vrućina u SAD-u je vodeći vremenski uzrok smrti.

- Ponekad se zaboravlja koliko je to važan javnozdravstveni problem. No ekstremna vrućina i njezin utjecaj na ljude tijekom ovakvih događaja upravo su ono čime se lokalni zdravstveni odjeli moraju baviti - rekla je Freeman. Dok reprezentacije prate zdravlje svojih igrača, javnozdravstveni sustav mora pratiti zdravlje zajednice.

- Uloga javnog zdravstva je osigurati rashladne šatore, prostore za hlađenje i dobru suradnju s hitnim službama. Cilj je pomoći onima koje vrućina svlada, ali i spriječiti da do toga uopće dođe - rekla je Freeman.

Kako prepoznati simptome?

Dr. Jonathan Bar, liječnik hitne medicine i direktor za pripravnost u hitnim situacijama u Penn Medicineu u Philadelphiji, kaže da postoji cijeli spektar bolesti povezanih s vrućinom. Blaži oblik može biti osip od vrućine, koji nastaje kad znoj začepi pore. Obično prolazi hlađenjem i nježnim čišćenjem kože. Sljedeći stupanj su toplinski grčevi, koji su često povezani s neravnotežom elektrolita. Zato je hidratacija iznimno važna. Može se pojaviti i oticanje nogu zbog vrućine. U pravilu se smanjuje boravkom u hladnijem prostoru i kompresijom. Teži oblici su toplinska iscrpljenost i toplinski udar. Simptomi toplinske iscrpljenosti uključuju glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, obilno znojenje i povišenu tjelesnu temperaturu.

Liječenje toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara uključuje brzo snižavanje tjelesne temperature, primjerice hlađenjem kože ledenim oblozima ili uranjanjem u hladnu vodu.

- Ono što toplinsku iscrpljenost razlikuje od toplinskog udara jest zahvaćenost središnjeg živčanog sustava - rekao je Bar. Kod toplinskog udara mogu se pojaviti smetenost, gubitak svijesti ili napadaji.

- Važno je brzo prepoznati simptome jer je riječ o životno ugrožavajućem hitnom stanju - upozorio je Bar.

Što ponijeti na utakmicu ili javno gledanje?

Stručnjaci savjetuju da se navijači unaprijed pripreme, ali i da provjere pravila stadiona ili lokacije na koju idu, osobito oko torbi i predmeta koje smiju unijeti.

Boca vode

Nakon pritiska javnosti, medija i nogometne zajednice, FIFA je promijenila pravila o unošenju vode na stadione. Navijačima u SAD-u i Kanadi sada je dopušteno unijeti jednu mekanu plastičnu tvornički zatvorenu jednokratnu bocu vode od 20 unci, odnosno 590 mililitara, na utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. Višekratne boce i dalje nisu dopuštene iz sigurnosnih razloga.

Casa savjetuje da svaka osoba ponese svoju bocu vode.

- Popijte tu vodu kad uđete, a zatim koristite stanice za nadopunu ili toalete kako biste je zamijenili - rekao je.

Zaštita od sunca

Kremu za sunčanje treba nanijeti obilno i dovoljno rano, najmanje 20 minuta prije izlaganja suncu. Potom je treba ponovno nanositi barem svaka dva sata.

- Sprječavanje opeklina od sunca kremom za sunčanje jako je važno - rekao je Bar. Pomažu i šeširi, sunčane naočale te lagana široka odjeća sa zaštitom od UV zraka. Casa posebno preporučuje šešir širokog oboda koji štiti glavu, vrat i lice.

Tijekom prve utakmice Svjetskog prvenstva neki su meksički navijači u slavlju bacali sombrera nakon pobjede Meksika nad Južnoafričkom Republikom 2-0. No takvi šeširi mogli bi im itekako koristiti u nastavku turnira.

Ventilator i mokri ručnik

Navijačima mogu pomoći i prijenosni ventilatori te mali ručnici koje se može namočiti vodom.

- Namočite ručnik hladnom vodom, stavite ga oko vrata dok gledate utakmicu i to može puno pomoći - rekao je Llach. Takvo jednostavno hlađenje može smanjiti rizik od hitnih stanja povezanih s vrućinom.

Lijekovi i oprez kod starijih osoba

Stariji navijači trebali bi ponijeti lijekove koje inače uzimaju u vrijeme kada se održava utakmica, upozorava dr. Faccio.

- Mnogo je navijača Svjetskog prvenstva starijih od 65 godina. Ponekad zaboravimo koliko je vrijeme uzimanja lijekova važno za tu populaciju. Ako dođete na utakmicu u 16 ili 17 sati, a kući se vratite tek oko 23 sata ili ponoći, možete propustiti lijek za tlak ili lijek za Parkinsonovu bolest. To može biti vrlo štetno - rekla je. Dr. Bar upozorava i da neki lijekovi mogu povećati rizik od tegoba na vrućini. Među njima su antihistaminici, beta-blokatori, diuretici, antipsihotici, stimulansi poput lijekova za ADHD te neki antidepresivi iz skupine SSRI. Svatko tko uzima lijekove i planira dulje vrijeme provesti na otvorenom na velikoj vrućini trebao bi se o tome savjetovati s liječnikom.