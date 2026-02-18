Vatrogasac na suđenju Bedeu: 'Cisterne smo punili 1,5 km dalje od tvornice. Gubili smo vrijeme'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zvonku Bede, vlasniku tvrtke Drava International, te dvojici djelatnika tvrtke Zoranu Zatku i Vinku Lovriću, koji su optuženi da su, nepropisnim odlaganjem plastike, izazvali ogroman požar koji je predstavljao veliku opasnost za grad Osijek. Optužena je i sama tvrtka Drava International koju na sudu predstavlja sadašnja direktorica Snježana Alerić. Sve njih se tereti da nisu održavali vanjske hidrante, a nisu izveli i održavali vatrogasne puteve i prosjeke za prolazak vatrogasnih vozila.

U dosadašnjim raspravama saslušavani su vatrogasni zapovjednici i policajci koji su sudjelovali u organizaciji gašenja požara, ali i naknadnim očevidima. Obrana optuženih nastoji naglasiti sve propuste vatrogasaca u toj zahtjevnoj akciji gašenja požara koji je gorio više dana, kao i propusta policajaca koji su naknadno vršili očevide.

Na proteklom suđenju sudsko je vijeće prihvatilo prijedlog tužiteljstva da se pribavi snimka očevida napravljena dronom, koja vjerno prikazuje mjesto događaja, a i sud je policiji naložio da izradi situacijski plan mjesta događaja kako bi se detaljno dokumentiralo stvarno stanje cijele lokacije.

Saslušana su i dva nova svjedoka, vatrogasac Šime Ćuzela Papata te bivši djelatnik tvornice Dino Muslić.

- Pripadnik sam Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Osijek i toga dana bio sam voditelj smjene. Nakon dojave o požaru u 00.40 sati izašli smo na teren s nekoliko vozila. Kada smo došli tamo, radnici su nas uputili gdje da krenemo u dvorište tvornice. Prosjeci između bala plastike kroz koje smo mogli proći bili su preuski i jedva smo prolazili. Dolaskom do požara morao sam izvidjeti stanje požarišta te osigurati sve što je potrebno za gašenje i lokalizaciju. No, bilo je dosta poteškoća.

Našli smo jedan hidrant koji je imao smanjeni tlak; za napuniti jednu cisternu potreban je pritisak od 1.5 bara, a taj je hidrant imao znatno manji, odnosno nedovoljan. Radnici tvornice su mi rekli da unutar tvornice ima 7-8 hidranata. No i u sljedećem je bio manji tlak. Bojeći se da je takva situacija i s ostalima zatražio sam od lokalnih DVD-ova dostavu vode tako da ove unutar tvornice nismo ni koristili. Tražili smo najbliži hidrant izvan tvornice, a on je bio 1.5 km udaljen od požarišta, u Josip dvoru, pa smo tamo punili cisterne. Time smo gubili dragocjeno vrijeme - ispričao je Papata, rekavši i kako su u početku požar gasili vodom zbog visoke temperature.

- Tek ujutro je netko iz tvornice otvorio tzv. vatrogasni ventil pa je tlak u hidrantima unutar tvornice malo porastao, ali ne previše; tek smo ih tada mogli koristiti ali ograničeno - dodao je svjedok i rekao kako jedan hidrant uopće nisu mogli otvoriti, a na drugom su slomili dva ključa dok su otvarali ventil. Tek je jedan od pronađenih imao dobar tlak. Papata je rekao kako ga nitko nije izvijestio da unutar hale tvornice ima 20-ak unutarnjih hidranata te da ne zna da li vatrogasna postrojba raspolaže s nacrtom hidrantske mreže u Dravi International, mi da li je tvornica kategorizirana kao objekt od velike opasnosti u slučaju požara.

- Bale plastike bile su više od naših kamiona. Radnici tvornice su nam pomogli jer su nam rekli da su u blizini požara i bačve s zapaljivim tekućinama u bojaoni te boca s kisikom, etilenom.. Oni su nam pomogli jer su viličarima micali te bačve pa su se te tekućine na vrijeme prebacile na sigurnu lokaciju - ispričao je svjedok koji je, tijekom gašenja ovoga požara, primijetio i drugi, manji, na udaljenosti od oko 50-ak metara, pa je pozvao dodatne vatrogasne snage.

U nekom trenutku vatrogasci su morali od požara braniti i jednu od hala koja je počela gorjeti.

- O taktici gašenja požara odlučivali su zapovjednici - rekao je svjedok.

Potom je saslušan bivši djelatnik Drave International Dino Muslić koji je u tvornici radio tri godine, na nekoliko različitih poslova.

- Direktno o požaru nemam nikakvih saznanja jer tada nisam radio u tvornici. No, dok sam radio, primijetio sam da se u tvornici nepropisno odlaže nafta u polje i to sam više puta prijavljivao inspekcijama i institucijama. Tada sam radio na agregatima i u kotlovnici gdje sam filtrirao naftu kojom se grijala voda za tvornicu. Primijetio sam da tvornica ima praksu isipavati naftni talog koji se ne može više rafinirati u polje, čime su zagađivali okoliš. Policiji sam pokazao mjesta, odnosno rupe u koje se izlijevala ta nafta - rekao je Muslić dodajući kako ga je policija kontaktirala nakon požara i pitali ga da li želi biti svjedok na ovom suđenju.

Obrana je stavila primjedbu na iskaz svjedoka navodeći da to što on prepričava nema nikakve veze s nastankom požara.