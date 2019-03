Vatrogasac s novim osmijehom ide u nove pobjede

Vatrogasac Jurica koji pomaže drugima u nevolji i sam se našao u nevolji kad je u nezgodi ostao bez prednjih zuba. Jurica svira trubu i nastupa u puhačkom orkestru, a prije 13 godine u nezgodi pri sviranju izbijeni su mu prednji zubi.

Foto: Poliklinika ARENA

Nakon nezgode Jurica je rješenje našao u protetskom radu (zubni most) kojim je nadomjestio zube koje je izgubio. Nakon 13 godina došlo je vrijeme za promjenu jer je protetski rad zbog dotrajalosti izgubio svoju funkciju, ali i estetski privlačan izgled. Jurica je u Polikliniku ARENA došao želeći promjenu i osmijeh kojeg neće skrivati. Put do novog osmijeha počeo je specijalističkim pregledom, uzeta je anamneza, obavljen klinički i radiološki pregled, nakon čega je pacijent dobio plan terapije.

Foto: Poliklinika ARENA

Rješenje koje je Jurica dobio u Poliklinici ARENA je zubni most uz keramičke krunice kojim su zadovoljeni i funkcionalni i estetski zahtjevi pacijenta što je dugo želio. Prije svega bilo je potrebno riješiti veliku upalu zuba pod starim mostom kako bi se nastavio rad. Zub je izvađen kako bi se upalni proces potpuno sanirao jer bi mogao ugroziti zdravlje. U isto vrijeme, ostali zubi su se pripremali kako bi preuzeli ulogu nosača novog mosta. Uzet je otisak za privremeni most CAD/CAM kako bi Jurica isti dan imao funkcionalan i estetski prihvatljiv osmijeh. A konačni protetski rad finaliziran je za samo par tjedana i uz 6 keramičkih krunica na gornjim prednjim zubima Jurica je napokon dobio osmijeh kakav zaslužuje.

Foto: Poliklinika ARENA

Novi osmijeh Jurici je donio i bolje oralno zdravlje jer je riješena upala koja je bila prepreka potpunom zdravlju. Važno je redovito kontrolirati zube kako bi se upale i drugi problemi sa zubima na vrijeme sanirali. U Poliklinici ARENA Jurica je dobio rješenje za probleme koji su ga dugo mučili. U nove radne pobjede i na nove nastupe sa svojim puhačkim orkestrom, vatrogasac Jurica sada ide s novim osmijehom!

Ako vam nedostaje jedan, nekoliko ili svi zubi, postoji rješenje. U Poliklinici ARENA saznajte koje je idealno rješenje za vas. A u slučaju dotrajalih protetskih radova, možete ih lako zamijeniti. Dogovorite svoj specijalistički pregled na 01/6542-655 i odlučite se za novi i bolji osmijeh!

Fill out my online form

The easy to use Wufoo form builder helps you make forms easy, fast, and fun.