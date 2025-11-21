Vatrogasce je pozvao svjedok protiv dvojice 18-godišnjaka, u Vjesnik ušli zbog TikTok izazova

Obojica 18-godišnjaka, osumnjičena za izazivanje požara u neboderu Vjesnika, dovedena su na ispitivanje u prostorije tužiteljstva u Zagrebu. Kako doznajemo, prvi, koji je doveden u 10 sati, uzoran je učenik srednje škole, koji nikad nije imao nikakvih problema sa zakonom. Neslužbeno doznajemo da je obranu iznio i da poriče krivnju za izazivanje požara.

Pokretanje videa... 04:01 Izjava odvjetnika osumnjičenog za požar | Video: Laura Šiprak/24sata

Drugi 18-godišnjak doveden je na ispitivanje kasnije tijekom dana.

Na ispitivanju u policiji, doznaje se, također je poricao krivnju.

Zagrebačka policija objavila je kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka zbog sumnje da su počinili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Ako je djelo počinjeno iz nehaja, zakonom je zapriječena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

- Sumnja se da je prvoosumnjičeni u ponedjeljak 17. studenoga oko 21.50 sati na Slavonskoj aveniji s drugoosumnjičenim 18-godišnjakom došao do zgrade Vjesnika gdje su preskočili ogradu i ušli u krug navedenog trgovačkog društva. Nakon toga, sumnja se, s još jednim maloljetnikom ušli su u samu zgradu te se popeli na 15. kat zgrade, gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika. Sumnja se da je zatim prvoosumnjičeni izazvao požar, i to tako da je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, nakon čega je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio, uslijed čega je ubrzano došlo do širenja požara na okolne prostorije, čime je počinjena materijalna šteta velikih razmjera - priopćila je policija.

Pokretanje videa... 02:07 Čitatelji snimili kako gori Vjesnik | Video: čitatelj/24sata

Dodaju da su mladići, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznene prijave, predani pritvorskom nadzorniku. Potvrđuju i da, u odnosu na mladiće, nisu ranije zabilježili kriminalistička istraživanja. S obzirom na veliku materijalnu štetu nastalu požarom, očekuje se da će tužiteljstvo tražiti da im se odredi istražni zatvor.

Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu, ako postoje uvjeti, može odlučiti da to bude istražni zatvor u domu s elektroničkim nadzorom, kao u slučaju trojice maloljetnika osumnjičenih za napad na Trgu bana Josipa Jelačića. Tako se rasterećuje Remetinec, koji "puca po šavovima", a istovremeno se otklanja razlog za istražni zatvor.

Jutarnji list piše da je skupinu motivirao izazov s društvene mreže u kojemu je cilj neopaženo ući u napuštene ili slabo korištene objekte kako bi ih "istražili". U zgradu su navodno ušli, pišu, kroz prozor na 1. katu, no 24sata doznaju da se prozori na Vjesniku ne mogu otvoriti. Neslužbeno doznajemo da je požar vatrogascima prijavio jedan od svjedoka protiv mladića. Podsjetimo, vatrogasci su dobili samo jednu dojavu da Vjesnik gori što je neobično jer u slučajevima takvih požara obično dobiju više dojava građana.

Uistinu će biti veliki uspjeh ako se sudski potvrdi da je policija razriješila slučaj već u početnoj fazi izvida s obzirom na to da još nije obavljen ni očevid. Iako je neboder detaljno snimljen dronovima iznutra i izvana, očevid je važan zbog prikupljanja materijalnih tragova na samome mjestu izbijanja požara.

Tako se kemijskom analizom uzoraka s mjesta događaja može isključiti korištenje lakozapaljivih tekućina ili eksplozivnih tvari, a analiza oštećenja električnih instalacija može isključiti mogućnost da bi one prouzročile požar. U svakom slučaju, očevidom se može potvrditi ili opovrgnuti sumnja da je do požara došlo upravo onako kako se navodi u prijavi.

On, izgledno je, neće početi prije nedjelje ili ponedjeljka, jer bi tad statičari trebali imati više informacija o sigurnosti samog nebodera.

- Zgrada je opasna i ne treba joj se približavati - rekao je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI).

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić oglasio se oko medijskih napisa vezano uz policu osiguranja Vjesnika.

- Cijeli ovaj kompleks osiguran je policom na 53,5 milijuna eura. Sama zgrada je 20 posto tog kompleksa, oko 8000 kvadrata, i naknada štete bit će isplaćena za poslovnu zgradu, što ona i jest, temeljem čega smo i definirali visinu premije - rekao je Bačić.

Iz njegova ministarstva dodali su da je zgrada Vjesnika osigurana u Croatia osiguranju više od deset godina i da je policu osiguranja ugovorio Upravitelj zgrade - tvrtka BMD d.o.o. iz Sesveta u ime svih suvlasnika zgrade Vjesnika.

- Polica se odnosi na cijeli kompleks Vjesnika, uključujući neboder, aneks i okolne zgrade u površini od 44.810,79 m2 - naveli su iz ministarstva.

Dodaju da je kod obnove osiguranja u 2025., prije svega dva mjeseca, osigurana vrijednost povećana sa 7,5 milijuna eura na 53,5 milijuna eura jer je povećana i osigurana kvadratura.

Policom je osiguran i rizik od požara do iznosa od 1195 eura/m2. Iako je u polici navedena "stambena" zgrada, jer je ugovaratelj stanoupravitelj, kažu, osigurana je po istim uvjetima kao i druge poslovne zgrade u Zagrebu. 

Očevid još neće početi

Statičari su u petak ujutro završili postavljanje kompletnog monitoringa. Do ponedjeljka ujutro znat će postoji li neki trend i analizirati prikupljene podatke, rekao je Mario Uroš iz HCPI-ja.