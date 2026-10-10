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'ŽEDNI' OD ČETVRTKA

Vatrogasci dostavljaju vodu na području Vrgorca zbog nestašice

Piše HINA,
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Vatrogasci dostavljaju vodu na području Vrgorca zbog nestašice
Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Vatrogasci od 8. listopada spašavaju Vrgorac i okolna mjesta od žeđi. Zbog nestašice vode do sada su dopremili više od 500 kubika, a akcija se nastavlja

Vatrogasci Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske su zbog nestašice vode od 8. listopada angažirani na punjenju vodosprema na širem području Vrgorca, izvijestila je u subotu Hrvatska vatrogasna zajednica.

Uz lokalne vatrogasce iz DVD-a Vrgorac, od prvog dana su angažirane dvije vatrogasne cisterne kapaciteta 33.000 litara iz JVP-a Split i VZG-a Makarske. Od jučer su dodatno angažirane tri vatrogasne cisterne iz operativnih područja Omiš, Sinj i Imotski. Do sada je dostavljeno preko 500 kubnih metara vode.

- Naši vatrogasci su spremni djelovati i u ovakvim situacijama, a posebno su do izražaja došle naše cisterne velikog kapaciteta - rekao je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević te istaknuo da će vatrogasci nastaviti s dostavom vode na ovom području do kada bude potrebno.

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