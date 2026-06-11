Vatrogasci i dalje na terenu kod Zaboka: 'Cijelu noć smo gasili požar. Vršimo dogašivanje'

Požar smo lokalizirali oko 02:45 sati, sada radimo dogašivanje. Na terenu je ostalo osam vatrogasaca i šest vatrogasnih vozila. Tu nam je i kombinirka koja raščišćava teren. Pojavi se tu i tamo plamen, ali se nadamo da ćemo uskoro moći proglasiti požar ugašenim, rekao nam je vatrogasni zapovjednik Stjepan Skuliber o trenutačnom stanju požara kraj Zaboka.

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Pokretanje videa... VIDEO Šokirani radnici tvrtke iz Zagorja: 'U trenu je sve nestalo, što će biti s 250 radnika sada?' | Video: 24sata/pixsell

Podsjetimo, u srijedu popodne buknuo je požar u tvornici namještaja u Pustodolu Začretskom. Na teren je izašlo više vatrogasnih kola i više od 70 vatrogasaca.

- Žalosno je ovo gledati. Radio sam tu prije, bilo je divno tu raditi. Firma je radila i napredovala. 250 ljudi je tu radilo, kako će oni sada posao naći. Znao sam da će se kad tad ovo dogoditi. Gledam i ne vjerujem, ispričao je za 24sata jedan od bivših radnika tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja.

Osim bivših i sadašnjih radnika tvrtke, tu je bilo i obližnjih susjeda koje je zatekao požar.

- Iznenada je krenuo gusti dim, bilo nas je strah. Nismo znali što se događa, krenule su sirene, a mi smo gledali kako sve gori i nestaje. Pretužno - rekao je jedan od prvih susjeda.

S druge strane, bilo je i onih radnika koji nisu ništa htjeli reći, neki su i pustili suze na ove tužne prizore.

- 13 godina sam ovdje radio. Požar je krenuo kad je moja smjena bila gotova. Pod velikim sam šokom, ne znam što bih mislio - ispričao je jedan od onih koji su ipak željeli nešto reći.

- Mi smo u proizvodnji. Katastrofa je ovo. Koliko znamo, nitko nije ozlijeđen. Teško nam je, u jednom trenu je sve nestalo. Sad gledamo kako izgara do kraja i to malo što je ostalo. Ne znam što nam nosi sutra. Dugo sam tu radio u proizvodnji - dodao je drugi.