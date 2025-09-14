Na sreću, nakon sudara osobnog automobila i vatrogasnog vozila u centru Zagreba, nastala je samo materijalna šteta, a okolnosti sudara bit će poznate nakon očevida, kaže zagrebačka policija
Vatrogasci jurili na intervenciju u Zagrebu i sudarili se s autom!
U Zagrebu su se u nedjelju oko 13.45 sati sudarili vatrogasno vozilo i osobni automobil. Vatrogasci su, prema riječima čitatelja, s upaljenim rotitkama i sirenom jurili na intervenciju, a onda su se sudarili s automobilom. Sve je potvrdila i zagrebačka policija.
- Sudar je bio na križanju Savske i Tratinske ulice. Nastala je samo materijalna šteta, a okolnosti sudara bit će poznate nakon očevida - tvrdi policija.
Vatrogasci su nam potvrdili da se radi o njihovom navalnom vozilu Grič 110 'Grga'.
