Vatrogasci jurili na intervenciju u Zagrebu i sudarili se s autom!

U Zagrebu su se u nedjelju oko 13.45 sati sudarili vatrogasno vozilo i osobni automobil. Vatrogasci su, prema riječima čitatelja, s upaljenim rotitkama i sirenom jurili na intervenciju, a onda su se sudarili s automobilom. Sve je potvrdila i zagrebačka policija.

- Sudar je bio na križanju Savske i Tratinske ulice. Nastala je samo materijalna šteta, a okolnosti sudara bit će poznate nakon očevida - tvrdi policija.

Vatrogasci su nam potvrdili da se radi o njihovom navalnom vozilu Grič 110 'Grga'.