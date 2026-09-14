Vatrogasci kontroliraju veliki brački požar, ostali lokalizirani

Pod kontrolom vatrogasaca je veliki požar na Braču, koji je još u četvrtak navečer buknuo kod Ložišća te se proširio do Milne, dok su lokalizirani požari u Bolu, Kaštelima te u Sevidu kod Trogira.

Vatrogasci natapaju područje bračkog požara koji se proširio do Milne i u kojem je izgorjelo više od četiri tisuće hektara.

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Zapovjednik Operativne zone Brač Nikola Martinić Dragan kaže kako stanje na požarištu od Ložišća do Milne ide na bolje, noć je protekla mirno i trenutno saniraju kritične točke. Još izdimljava na dva mjesta, na starom deponiju preko kojeg je prešao požar i na predjelu Osibove u resortu gdje su izgorjele glamping kućice.

"Te kućice su od panela koje ne možemo nikako konačno ugasiti dok ih ne uklonimo i to dimi, pa izgleda da dimi pola šume. Ostalo je dobro. Danas ćemo aktivno raditi, ako u noć uđemo mirno i sutra izađemo mislim da je to kraj. Ogromna je fronta požara i koliko god nas ima ne možemo to pokriti i uvijek se može dogoditi neka iznenadna situacija. Uglavnom sada je stanje puno bolje", kazao je za Hinu Martinić Dragan. Dodaje da je na terenu i dalje više od 250 vatrogasaca sa 50-ak vozila.

Drugi požar otvorenog prostora iznad Bola na Braču izbio je u nedjelju oko 14.30 sati na teško pristupačnom području. Uz vatrogasce prebačene s požara na Milni, na terenu su djelovala dva kanadera. Vatrogasci kažu da je taj požar lokaliziran te i dalje nadziru požarište.

Istoga dana nešto nakon 16 sati izbio je požar u Sevidu kod Trogira, koji su do večeri gasila i dva kanadera te air traktor, a trenutno je stanje zadovoljavajuće te vatrogasci saniraju požarište.

Tu se radilo se o otvorenom prostoru na kojem su požarom bili zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija. U gašenju požara je sudjelovalo 75 vatrogasaca s 22 vozila sa šireg splitskog područja i 20 vatrogasaca sa sedam vozila iz Šibensko-kninske županije. Izgorjelo je oko 50 hektara.

Zapovjednik DVD Trogir Marin Buble je za Hinu rekao kako je taj požar lokaliziran u nedjelju nešto poslije 21 sat, a na terenu je ostalo tridesetak vatrogasaca koji saniraju požarište. Jutros su im se priključila i dva firebossa kako bi pomogli u sanaciji te velike površine zahvaćene vatrom.

Vatrogasci su imali posla i u ostatku dana jer im je u nedjelju u 17.30 sati dojavljeno da gori skladište prodajnog centra u Kaštelima. Požar su uspješno ugasili vatrogasci sa solinskog, kaštelanskog i splitskog područja nekoliko sati kasnije, a kasnije su im se pridružile kolege iz okolnih gradova i mjesta. Ukupno ih je na terenu bilo 73 sa 25 vozila. Tijekom noći dio je vatrogasaca ostao na terenu.