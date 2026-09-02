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Vatrogasci objavili fotke: Ovako je gorjelo u Dravi International!

Dodao je kako su na intevrenciju izašli djelatnici osječke Javne vatrogasne postrojbe i za 20-tak minuta sanirali požar
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Vatrogasci objavili fotke: Ovako je gorjelo u Dravi International!
Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec izjavio je Hini kako su u utorak oko 23,20 sati dobili dojavu o požaru na sjevernom dijelu tvrtke. Dodao je kako su na intevrenciju izašli djelatnici osječke Javne vatrogasne postrojbe i za 20-tak minuta sanirali požar, na površini 10x25 metara, s 12 vatrogasaca i 4 vozila, a sudjelovali su i vatrogasci ove tvrtke, koja je ustrojila vlastitu službu. | Foto: Jpvp Grada Osijeka
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Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec izjavio je Hini kako su u utorak oko 23,20 sati dobili dojavu o požaru na sjevernom dijelu tvrtke. Dodao je kako su na intevrenciju izašli djelatnici osječke Javne vatrogasne postrojbe i za 20-tak minuta sanirali požar, na površini 10x25 metara, s 12 vatrogasaca i 4 vozila, a sudjelovali su i vatrogasci ove tvrtke, koja je ustrojila vlastitu službu. | Foto: Jpvp Grada Osijeka
Komentari 3

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