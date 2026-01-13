Obavijesti

News

Komentari 0
SEZONA GRIJANJA

Vatrogasci: Pazite na grijalice i dimnjake. Sve je više požara

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Vatrogasci: Pazite na grijalice i dimnjake. Sve je više požara
Foto: Denis Kralj

Veliki broj požara povezan je uz neispravne i neodržavane sustave grijanja te neodržavane dimnjake, kažu iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Upozoravaju da takvi požari uzrokuju veliku materijalnu štetu i predstavljaju izravnu opasnost za život i zdravlje osoba koje se zateknu u pogođenim objektima

Admiral

Tijekom sezone grijanja bilježi se povećan broj požara na stambenim objektima, ponajprije zbog neispravnih i neodržavanih sustava grijanja te dimnjaka, upozorila je u utorak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ), pozvavši građane na dodatni oprez i redovito održavanje opreme.

Veliki broj požara povezan je uz neispravne i neodržavane sustave grijanja te neodržavane dimnjake, kažu iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Upozoravaju da takvi požari uzrokuju veliku materijalnu štetu i predstavljaju izravnu opasnost za život i zdravlje osoba koje se zateknu u pogođenim objektima.

NA TERENU HITNE SLUŽBE Užas na Hvaru: Pronašli ljudsko tijelo nakon požara u kuhinji
Užas na Hvaru: Pronašli ljudsko tijelo nakon požara u kuhinji

Vatrogasci ističu da se rizik od požara može znatno smanjiti korištenjem ispravnih sustava grijanja, redovitim čišćenjem i pregledom dimnjaka putem ovlaštenih dimnjačara te angažiranjem ovlaštenih servisera za sve radove održavanja sustava grijanja.

Građanima savjetuju i da ohlađeni pepeo odlažu na za to predviđeno mjesto, da ogrjevno drvo ne skladište neposredno uz peć te da za potpalu u pećima na kruto gorivo ne koriste benzin ili druge zapaljive tekućine.

U slučaju izbijanja požara, vatrogasci poručuju da je važno ostati smiren te da spašavanje ima prednost pred gašenjem, uz obvezu da se sve osobe što prije udalje iz objekta. Preporučuje se koristiti najbrži izlaz iz objekta, zatvoriti vrata i prozore u prostoriji u kojoj je požar izbio kako bi se spriječilo širenje dima i topline, te izbjegavati povratak u objekt po osobne stvari.

Ako se primijeti požar ili dim, potrebno je bez odlaganja nazvati vatrogasce na broj 193, poručuju iz HVZ.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'
UŽAS

Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'

Prema navodima čitatelja i svjedoka, netko se potukao i potom bacio drugoga kroz prozor. Policija kaže da je jedan čovjek ozlijeđen
Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova
obišao više od 1.750 obitelji

Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu
'Ubijeno je oko 2000 ljudi'
IZ MINUTE U MINUTU

'Ubijeno je oko 2000 ljudi'

U Iranu prosvjeduju u više od 60 gradova i naselja, Iranci koji žive u Hrvatskoj kažu nam da ne mogu kontaktirati svoje obitelje danima, policija i vojska pucaju na prosvjednike...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026