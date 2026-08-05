Vatrogasci pod kontrolu stavili požare u Dalmaciji i Istri: U 24 sata imali čak 158 intervencija

Pod nadzorom su požari koji su u utorak izbili u priobalju, odnosno u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj i Istarskoj županiji, izvijestila je u srijedu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ). U utorak navečer lokaliziran je požar na području Klis - Korušce, za koji je ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije dojavu zaprimio oko 15 sati.

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Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 15 hektara. Oko 20 sati ugašen je požar otvorenog prostora na području Šestanovac - Kreševo Brdo. Opožarena je trava, nisko raslinje i makija na površini od četiri hektara. Pola sata kasnije lokaliziran je požar otvorenog prostora na području Labinske Drage, izgorjela je trava, nisko raslinje i makija na površini od devet hektara.

Tijekom utorka i noći na srijedu vatrogasci DVD-a Hrvace sanirali su požarište otvorenog prostora na području Debelog Brda, Ravno Vrdovo, za koji je ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dojavu 2. kolovoza. U Zadarskoj županiji, u utorak oko 21 sat, ugašen je požar otvorenog prostora u Privlaci kojim je zahvaćena površina od šest hektara. U poslijepodnevnim satima lokaliziran je požar otvorenog prostora na području zadarskog naselja Bokanjac, opožarena je površina od 14 hektara.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Ugašen je požar na području Pakoštana za koji je dojava zaprimljena u ponedjeljak poslijepodne. Opožareno je oko tri hektara. Sat i pol nakon zaprimljene dojave, u utorak u 14 sati, ugašen je požar otvorenog prostora na području Nina. Zahvatio je raslinje na trenutačno neprocijenjenoj površini.

U utorak predvečer ugašen je požar u naselju Orihi u općini Barban, u Istarskoj županiji za koji je dojava zaprimljena 1. kolovoza. Opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja.

Lokaliziran je požar na području naselja Mandalenčići (Gračišće – Pazin) za koji je dojava zaprimljena 3. kolovoza. Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i makije na ukupnoj opožarenoj površini od 15,5 hektara.

U 24 sata, od 7 sati u utorak, do 7 sati u srijedu, zabilježeno je 158 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 216 vatrogasnih organizacija sa 781 vatrogascem i 263 vatrogasna vozila te 18 protupožarnih zrakoplova. Ukupna opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 48,6 hektara, navodi HVZ.