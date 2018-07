Vatrogasci poručuju: Srce je vatreno - navijajmo pametno!

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) preporuča navijačima da bodre našu reprezentaciju bez korištenja pirotehničkih sredstava jer je požarna sezona u tijeku, a ispaljena raketa ili drugo pirotehničko sredstvo može brzo zapaliti suho raslinje, zato poručuju - "Slavimo uz Vatrene, ali bez požara".

Upotreba pirotehnike može izazvati požare otvorenog prostora, objekata i prometnih sredstava, stoga HVZ u priopćenju preporuča organizatorima gledanja utakmica na otvorenom ili u ugostiteljskim objektima da pripreme sredstva za gašenje kako bi mogli brzo reagirati u slučaju požara.

Ako ipak dođe do požara, odmah zovite vatrogasce na broj 193, poručuju iz HVZ-a.

Upozoravaju da će se, sukladno Zakonu o zaštiti od požara, novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kazniti fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se novčanom kaznom od 2000 do 15.000 kuna.

Hrvatsku trese nogometna groznica, osobito nakon što je hrvatska reprezentacija počela nizati uspjehe i ući među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Fotografije slavlja na gradskim trgovima i ulicama obišle su svijet, međutim, zbog upotrebe pirotehničkih sredstava za vrijeme proslava u više navrata su izbili požari.

Požari zbog signalnih raketa

Nakon utakmice između Hrvatske i Islanda, odigrane 26. lipnja, ispaljena signalna raketa izazvala je požar u Podgori. Na intervenciju je izašlo 18 vozila i 105 vatrogasaca iz DVD-ova Podgora, Tučepi, Makarska, Promajna, Baška Voda, Brela i dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Sisak.

I proslava pobjede nad Rusijom u subotu, 7. srpnja, nije prošla bez intervencija za makarske vatrogasce. DVD Makarska je zaprimio dojavu o požarima na području poluotoka Osejava i Sveti Petar, koji su također izazvani ispaljenim signalnim raketama. S obzirom da su požari izbili po jakoj buri, odmah je na teren upućeno 5 vozila i 15 vatrogasaca koji su sve požare brzo stavili pod kontrolu.

Na otoku Galešnjaku, koji je zbog svog srcolikog izgleda postao jedan od hrvatskih simbola u turističkom svijetu, skupina navijača je u petak, 6. srpnja, organizirala paljenje baklji za potrebe milenijske fotografije, kako bi na taj način poslali podršku reprezentaciji. Međutim, došlo je do požara koji su brzom intervencijom ugasili vatrogasci DVD-a Sveti Filip i Jakov.

Srce je vatreno, ali navijajmo pametno, stoga poručuju iz HVZ-a.