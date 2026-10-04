Ovo je treća velika akcija vatrogasaca u dubrovačko-neretvanskoj županiji ovog vikenda. Jučer je gorjelo na brdu kraj Kule Norinske i Metkovića. Danas je gorjelo na Korčuli i sad kraj mjesta Vid
Vatrogasci se bore s požarom u dolini Neretve: Vatrena stihija u jednom trenu stigla i do kuća...
Više od 90 vatrogasaca gasi požar koji je u nedjelju poslijepodne izbio u dolini Neretve, nedaleko od mjesta Vid. Kako doznajemo od županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, situacija je bila napeta jer je u jednom trenutku zaprijetio i kućama.
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- Uspjeli smo to srediti pa je stanje trenutno dosta dobro. Ušlo je bilo i u močvaru, no tu su dosta pomogli kanaderi. Nadamo se da ćemo ga večeras staviti pod kontrolu - rekao je Simović.
Inače, ovo je treća velika akcija vatrogasaca u dubrovačko-neretvanskoj županiji ovog vikenda. Jučer je gorjelo na brdu kraj Kule Norinske i Metkovića. Gašenje je otežavao jak vjetar i bile su angažirane sve snage s tog područja. On je lokaliziran u nedjelju ujutro.
Danas je izbio i jedan požar na otoku Korčuli, ali su i njega stavili pod kontrolu.
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