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POMOGLI I KANADERI

Vatrogasci se bore s požarom u dolini Neretve: Vatrena stihija u jednom trenu stigla i do kuća...

Piše Bogdan Blotnej,
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Vatrogasci se bore s požarom u dolini Neretve: Vatrena stihija u jednom trenu stigla i do kuća...
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Ovo je treća velika akcija vatrogasaca u dubrovačko-neretvanskoj županiji ovog vikenda. Jučer je gorjelo na brdu kraj Kule Norinske i Metkovića. Danas je gorjelo na Korčuli i sad kraj mjesta Vid

Više od 90 vatrogasaca gasi požar koji je u nedjelju poslijepodne izbio u dolini Neretve, nedaleko od mjesta Vid. Kako doznajemo od županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, situacija je bila napeta jer je u jednom trenutku zaprijetio i kućama.
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Požar kod Metkovića VIDEO
Požar kod Metkovića | Video: 24sata Video

- Uspjeli smo to srediti pa je stanje trenutno dosta dobro. Ušlo je bilo i u močvaru, no tu su dosta pomogli kanaderi. Nadamo se da ćemo ga večeras staviti pod kontrolu - rekao je Simović.

Inače, ovo je treća velika akcija vatrogasaca u dubrovačko-neretvanskoj županiji ovog vikenda. Jučer je gorjelo na brdu kraj Kule Norinske i Metkovića. Gašenje je otežavao jak vjetar i bile su angažirane sve snage s tog područja. On je lokaliziran u nedjelju ujutro. 

Danas je izbio i jedan požar na otoku Korčuli, ali su i njega stavili pod kontrolu.

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