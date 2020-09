Kiki 'zapeo' na stablu, spasili ga vatrogasci: 'Vlasnica je plakala od sreće kad smo ga spustili'

Trojica vatrogasaca iz Petrinje priskočila su u pomoć uznemirenom vlasniku kojemu je papagaj odletio na 15 metara visoko drvo i nije mogao poletjeti s njega

<p>Nestašni papagaj Kiki iz Petrinje, u trenutku nepažnje pobjegao je vlasnicima i odletio na visoko drvo nakon čega se uplašio i više nije mogao poletjeti s njega. Nedugo zatim vlasnik papagaja otišao je do Vatrogasne zajednice grada Petrinje te zamolio vatrogasce za pomoć. </p><p>- Vlasnik nam je došao na vrata i molio nas za pomoć. Rekao je da mu je papagaj Kiki odletio na visoko drvo, on nije mogao do njega, a papagaj nije mogao poletjeti jer se uplašio. Bilo nam je simpatično i odmah smo se bacili u akciju spašavanja - priča nam vatrogasac <strong>Petar Prpić</strong> (25) iz Petrinje koji je sudjelovao u spašavanju papagaja. </p><p>Na teren je izašlo troje vatrogasaca u kamionu s vatrogasnim ljestvama i u 15-ak minuta uspjeli su nestašnog Kikija vratiti njegovim vlasnicima.</p><p>- Morali smo podići i vlasnika s ljestvama kako se papagaj ne bi još više uplašio. Srećom, Kiki je odmah znao da je u sigurnim rukama i za tren oka smo bili dolje na tlu. Vlasnica je zaplakala od sreće kada ga je vidjela - ispričao nam je vatrogasac Petar. </p><p>- Mi kao vatrogasci navikli smo i na ozbiljne stvari i na nepodopštine. Svašta vidimo kroz našu karijeru, nekad se smijemo, a nekad ima teških i ozbiljnih stvari. U svakom slučaju tu smo da pomognemo svojim građanima kada god zatreba - poručio je Petar. </p>