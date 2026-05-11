Vatrogasci su rezali lim da ih oslobode, vozač poginuo: 'Bila mi je velika čast poznavati te...'

Na cesti između Rajsavca i Radnovca kraj Požege u ponedjeljak ujutro je u teškoj prometnoj nesreći preminuo je muškarac (61). "Upravljao je osobnim automobilom Ford, prešao je vozilom na suprotni prometni trak te je prednjim lijevim dijelom vozila udario u prednji lijevi dio osobnog automobila VW Golf kojim je iz suprotnog smjera upravljala vozačica (25)", stoji između ostalog u priopćenju policije.

U frontalnom sudaru oboje vozača teško je ozlijeđeno, no zbog težine ozljeda muškarac je preminuo u Općoj županijskoj bolnici Požega, a mladu vozačicu su nakon pružene liječničke pomoći, zbog višestrukih prijeloma, prevezli helikopterskom službom u KBC Osijek na daljnje liječenje, objavila je policija.

Prizori na mjestu nesreće bili su stravični. Vatrogasci su morali rezati lim smrskanih automobila.

Muškarac koji je poginuo u trenutku nesreće putovao je na posao. Za nekoliko mjeseci trebao je, kao pravosudni policajac, otići u zasluženu mirovinu, koju, nažalost, nije dočekao, objavio je portal Požega.eu.

"Njegova obitelj u čaglinskom je kraju poznata po dugogodišnjem bavljenju poljoprivredom. Sa suprugom i sinovima godinama je radio i stvarao, a mještani ga opisuju kao vrijednog, poštenog i omiljenog čovjeka. Vijest o njegovoj smrti potresla je Čaglin i okolinu, gdje su brojni sumještani s nevjericom primili tragičnu informaciju o prerano izgubljenom životu", piše Požega.eu.

- Bila mi je velika čast poznavati te. Neka ti je laka hrvatska zemljica koju si s toliko ljubavi i pažnje obrađivao. Gore u nebeskim prostranstvima pozdravi sve naše. Pročitaj im koji stih iz knjiga koje si jako volio - napisao je jedan mještanin u oproštajnoj poruci na društvenim mrežama.