Obavijesti

News

Komentari 7
TRAGEDIJA KRAJ POŽEGE

Vatrogasci su rezali lim da ih oslobode, vozač poginuo: 'Bila mi je velika čast poznavati te...'

Piše Franjo Lepan, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Vatrogasci su rezali lim da ih oslobode, vozač poginuo: 'Bila mi je velika čast poznavati te...'
3
Foto: Požeški.hr

U frontalnom sudaru poginuo pravosudni policajac (61) pred mirovinom

Na cesti između Rajsavca i Radnovca kraj Požege u ponedjeljak ujutro je u teškoj prometnoj nesreći preminuo je muškarac (61). "Upravljao je osobnim automobilom Ford, prešao je vozilom na suprotni prometni trak te je prednjim lijevim dijelom vozila udario u prednji lijevi dio osobnog automobila VW Golf kojim je iz suprotnog smjera upravljala vozačica (25)", stoji između ostalog u priopćenju policije.

U frontalnom sudaru oboje vozača teško je ozlijeđeno, no zbog težine ozljeda muškarac je preminuo u Općoj županijskoj bolnici Požega, a mladu vozačicu su nakon pružene liječničke pomoći, zbog višestrukih prijeloma, prevezli helikopterskom službom u KBC Osijek na daljnje liječenje, objavila je policija.

ZATVORILI CESTU FOTO STRAVE Jedan mrtav u sudaru kod Požege: Vatrogasci rezali lim auta da izvuku ljude
FOTO STRAVE Jedan mrtav u sudaru kod Požege: Vatrogasci rezali lim auta da izvuku ljude

Prizori na mjestu nesreće bili su stravični. Vatrogasci su morali rezati lim smrskanih automobila.

Muškarac koji je poginuo u trenutku nesreće putovao je na posao. Za nekoliko mjeseci trebao je, kao pravosudni policajac, otići u zasluženu mirovinu, koju, nažalost, nije dočekao, objavio je portal Požega.eu.

"Njegova obitelj u čaglinskom je kraju poznata po dugogodišnjem bavljenju poljoprivredom. Sa suprugom i sinovima godinama je radio i stvarao, a mještani ga opisuju kao vrijednog, poštenog i omiljenog čovjeka. Vijest o njegovoj smrti potresla je Čaglin i okolinu, gdje su brojni sumještani s nevjericom primili tragičnu informaciju o prerano izgubljenom životu", piše Požega.eu

- Bila mi je velika čast poznavati te. Neka ti je laka hrvatska zemljica koju si s toliko ljubavi i pažnje obrađivao. Gore u nebeskim prostranstvima pozdravi sve naše. Pročitaj im koji stih iz knjiga koje si jako volio - napisao je jedan mještanin u oproštajnoj poruci na društvenim mrežama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'
DETALJI BRUTALNE EGZEKUCIJE

SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'

Šef krim policije Robert Grilec ubijen s tri hica • Ubojica je s prostrijelnom ranom hitno prevezen u bolnicu • 'Ušao je u kafić i počeo pucati'
Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište
DOZNAJEMO

Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište

U nedjelju rano ujutro u Krapini je ubijen policajac, voditelj kriminalističke policije Robert Grilec....
TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'
FRONTALNI SUDAR

TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'

Kako neslužbeno doznajemo pravosudni policajac poginuo je u jutrošnjoj strašnoj nesreći u Slavoniji...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026