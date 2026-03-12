Vatrogasci u 2026. zabilježili porast u broju požara

Vatrogasci su od početka ove godine zabilježili povećanje intervencija od 29,8 posto u odnosu na prošlu godinu zbog broja požara otvorenog prostora, povezanih sa spaljivanjem biljnog otpada prilikom poljoprivrednih radova, te su pozvali građane na oprez.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 1. siječnja do 10. ožujka 2026. godine zabilježena je 701 intervencija, što predstavlja povećanje od 161 intervencije u odnosu na 2025. godinu, kada je zabilježeno 540 intervencija.

Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je u četvrtak da, s druge strane, ukupna izgorjela površina u 2026. godini iznosi 1189 hektara, dok je u istom razdoblju 2025. godine iznosila 1403 hektara. „To predstavlja smanjenje od 214 hektara, odnosno približno 15,3 posto manje izgorjele površine“, dodali su.

S dolaskom ljepšeg vremena mnogi građani započinju poljoprivredne radove, koji uključuju i spaljivanje biljnog otpada. Iako se ova praksa često koristi, ona može postati ozbiljan uzrok požara otvorenog prostora i opasnosti za okolinu, upozorili su.

Istaknuli su da su vjetar, nepripremljenost za širenje vatre ili ostavljanje vatre bez nadzora samo neki od faktora koji mogu dovesti do nesreća velikih razmjera.

Analizirani podaci pokazuju da je u 2026. godini zabilježen veći broj intervencija na požarima otvorenog prostora, ali je ukupna izgorjela površina manja nego u 2025. godini.

Ovakav odnos može upućivati na bržu reakciju vatrogasnih snaga, ranije otkrivanje požara i učinkovitije gašenje požara u početnoj fazi. Unatoč povećanom broju intervencija, smanjenje izgorjele površine može se smatrati pozitivnim pokazateljem učinkovitosti vatrogasnog sustava.

Kako bi izbjegli povećanje broja požara otvorenog prostora, vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Ako se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.

Podsjetili su i da za osobe koje uzrokuju požare postoje stroge kazne koje se kreću od 1.990 do 19.900 eura, uz mogućnost zatvorske kazne do 60 dana. U slučaju nehaja kazne su od 260 do 1.990 eura, dok Kazneni zakon predviđa kazne zatvora od šest mjeseci do pet godina za dovođenje života i imovine u opasnost uslijed požara. Ako su djela počinjena iz nehaja, kazna može biti do tri godine zatvora.

Uputili su apel građanima da se ponašaju odgovorno i pridržavaju zakonskih propisa. „Ako primijetite požar, odmah pozovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112“, pozivaju vatrogasci.