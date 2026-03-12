Obavijesti

News

Komentari 0
SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA

Vatrogasci u 2026. zabilježili porast u broju požara

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vatrogasci u 2026. zabilježili porast u broju požara
Grabarje: Izbio požar u objektu svečane dvorane Gala | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 1. siječnja do 10. ožujka 2026. godine zabilježena je 701 intervencija, što predstavlja povećanje od 161 intervencije u odnosu na 2025. godinu, kada je zabilježeno 540 intervencija

Vatrogasci su od početka ove godine zabilježili povećanje intervencija od 29,8 posto u odnosu na prošlu godinu zbog broja požara otvorenog prostora, povezanih sa spaljivanjem biljnog otpada prilikom poljoprivrednih radova, te su pozvali građane na oprez.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 1. siječnja do 10. ožujka 2026. godine zabilježena je 701 intervencija, što predstavlja povećanje od 161 intervencije u odnosu na 2025. godinu, kada je zabilježeno 540 intervencija.

Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je u četvrtak da, s druge strane, ukupna izgorjela površina u 2026. godini iznosi 1189 hektara, dok je u istom razdoblju 2025. godine iznosila 1403 hektara. „To predstavlja smanjenje od 214 hektara, odnosno približno 15,3 posto manje izgorjele površine“, dodali su.

PODMETNUT JE? VIDEO Opet gorio noćni klub u Virovitici: 'Strava, uništen je!'
VIDEO Opet gorio noćni klub u Virovitici: 'Strava, uništen je!'

S dolaskom ljepšeg vremena mnogi građani započinju poljoprivredne radove, koji uključuju i spaljivanje biljnog otpada. Iako se ova praksa često koristi, ona može postati ozbiljan uzrok požara otvorenog prostora i opasnosti za okolinu, upozorili su.

Istaknuli su da su vjetar, nepripremljenost za širenje vatre ili ostavljanje vatre bez nadzora samo neki od faktora koji mogu dovesti do nesreća velikih razmjera.

Analizirani podaci pokazuju da je u 2026. godini zabilježen veći broj intervencija na požarima otvorenog prostora, ali je ukupna izgorjela površina manja nego u 2025. godini.

Ovakav odnos može upućivati na bržu reakciju vatrogasnih snaga, ranije otkrivanje požara i učinkovitije gašenje požara u početnoj fazi. Unatoč povećanom broju intervencija, smanjenje izgorjele površine može se smatrati pozitivnim pokazateljem učinkovitosti vatrogasnog sustava.

Kako bi izbjegli povećanje broja požara otvorenog prostora, vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Ako se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.

Podsjetili su i da za osobe koje uzrokuju požare postoje stroge kazne koje se kreću od 1.990 do 19.900  eura, uz mogućnost zatvorske kazne do 60 dana. U slučaju nehaja kazne su od 260  do 1.990  eura, dok Kazneni zakon predviđa kazne zatvora od šest mjeseci do pet godina za dovođenje života i imovine u opasnost uslijed požara. Ako su djela počinjena iz nehaja, kazna može biti do tri godine zatvora.

Uputili su apel građanima da se ponašaju odgovorno i pridržavaju zakonskih propisa. „Ako primijetite požar, odmah pozovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112“, pozivaju vatrogasci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
SPOR KOJI PRŽI NAŠ NOVAC

Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026