Vatrogasci u novogodišnjoj noći spašavali ljude iz liftova i Save, na katedrali skoro izbio požar

Zagrebački vatrogasci iza sebe imaju iznimno dinamičnih 24 sata tijekom kojih su intervenirali ukupno 28 puta. Od toga se 15 intervencija odnosilo na gašenje požara, dok je 13 bilo tehničke naravi. Najteži zadaci vatrogasaca bili su vezani uz gašenje požara u napuštenom hotelu (zahvaćena površina oko 100 m2) te požar dviju podzemnih ostava ispunjenih otpadom i kartonom. O težini ovih intervencija najbolje govori podatak da je utrošeno čak 30 boca sa stlačenim zrakom za izolacijske aparate, što ukazuje na veliku koncentraciju dima i dugotrajnost akcija.

U požaru ostava jedan je čovjek lakše ozlijeđen, dok su u ostalim požarima, uključujući zapaljenje kombi vozila sa sedam stranih državljana, izbjegnute teže posljedice.

Spašavanja i tehničke intervencije

Uz gašenje vatre, vatrogasne su ekipe bile angažirane na raznolikim tehničkim zadacima:

Spašavanje na Savi: Dvoje ljudi uspješno je spašeno s obale rijeke Save.

Zastoji dizala: U dva navrata vatrogasci su oslobodili ukupno 12 ljudi zaglavljenih u liftovima.

Prometne nesreće: Na lokaciji Markovo Polje intervenirano je kod prometne nesreće gdje je unesrećeni zbrinut od strane Hitne medicinske pomoći.

Ostalo: Zabilježena su otvaranja stanova, uklanjanje prstena, zatvaranje vode te osiguravanja javnih događaja.

Ozbiljno upozorenje: Lampioni na katedrali

- Također izdvajamo spašavanje osoba na rijeci Savi, kao i vrlo zabrinjavajuću pojavu puštanja lampiona, pri čemu je jedan lampion zapeo na zagrebačkoj katedrali, što predstavlja ozbiljnu opasnost od izbijanja požara - poručili su iz JVP-a Zagreb.