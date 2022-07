Vatrogasci uspjeli obuzdati vatrenu stihiju u Visočanima: 'Uspjeli smo obraniti selo'

Požar koji je u srijedu poslije 11 sati buknuo kod Visočana napokon je pod kontrolom, javljaju vatrogasci.

Na cesti u Visočanima kod Zadra zbog kvara se zapalio kombi te je izazvao požar. Požar se proširio jako brzo na raslinje i hrastovu šumu, a probleme je stvarao vjetar koji je često mijenjao smjer.

- Situacija je prilično dobra. Obranili smo kuće u Visočanima. Isto tako presjekli smo put požaru u pravcu prema kućama u Lovincu. S obzirom na jak vjetar i dužinu fronte od oko 4 do 4,5 kilometara i širinu 200 do 1000 metara, bit će dosta posla kako će puhnuti vjetar jer će se dizati plameni jezičci. Tu smo, imamo 40 gasitelja, 18 vozila, jedan je kanader, dva zračna traktora. Danas smo u jednom trenutku gotovo ugasili požar, no kanader je mora ići na dopunu goriva i u tom trenutku nam se požar ponovno razbuktao i proširio. Bitno je da čuvamo sve objekte i da nitko ne bude povrijeđen, rekao je predsjednik županijske vatrogasne zajednice Zadar Željko Šoša za HRT.





Nemilosrdna vatra se približila kućama i zaprijetila je stanovnicima Visočana, ali vatrogasci su se uspjeli izboriti i spasiti kuće.



- Uspjeli smo obraniti selo Visočane. Hvala i mještanima koji su bili na usluzi, od donošenja pića do svega što je bilo potrebno. Vatrogasci će ostati cijelu noć na terenu, možda čak i sutra dobar dio dana. Vjetar je jak, vatra se razbukta jako brzo, a vjetar će se smiriti negdje oko 23 sata - naglasio je predsjednik Željko Šoša.

Vatrogasci pozivaju građane na opre.

