Vatrogasci JVP-a Našice u kratkom su roku dobili osam beba. Zapovjednik kaže kako je ovo već tradicija jer su 2018. dobili njih sedam. Mala mjesta po Hrvatskoj postaju oaze nataliteta...
VATRENI BABY BOOM PLUS+
Vatrogascima u Našicama stiglo osam beba: 'Tate gase požar, a oni pale srca. Prava smo obitelj'
Čitanje članka: 4 min
Imamo 20 zaposlenih vatrogasaca i 19-toro djece mlađe od 15 godina, a još toliko starijih. U razmaku od samo 11 mjeseci na svijet je stiglo osam beba, među njima i jedne blizanke. A u veljači treba stići još jedna beba, rekao je Zapovjednik JVP-a Našice, Danijel Matković
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku