VATRENI BABY BOOM PLUS+

Vatrogascima u Našicama stiglo osam beba: 'Tate gase požar, a oni pale srca. Prava smo obitelj'

Piše Danijela Mikola, Tea Kvarantan Soldatić,
Vatrogasci JVP-a Našice u kratkom su roku dobili osam beba. Zapovjednik kaže kako je ovo već tradicija jer su 2018. dobili njih sedam. Mala mjesta po Hrvatskoj postaju oaze nataliteta...

Imamo 20 zaposlenih vatrogasaca i 19-toro djece mlađe od 15 godina, a još toliko starijih. U razmaku od samo 11 mjeseci na svijet je stiglo osam beba, među njima i jedne blizanke. A u veljači treba stići još jedna beba, rekao je Zapovjednik JVP-a Našice, Danijel Matković

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'
TIM NA REBRU IZVEO ČUDO

Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'

Srednjoškolac je u listopadu je u školi uboden nožem u prsni koš, helikopter ga je dovezao u Dubravu, pa je prebačen na Rebro. Tamo je donesena ključna odluka, koja mu je spasila život...
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.

